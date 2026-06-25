Riot Games'in oyunlarında kullandığı anti-hile yazılımı Vanguard için yeni bir dönemece giriliyor.

Yıllardır VALORANT ve League of Legends oynayanların arkasında hayalet gibi dolaşan, bilgisayar açıldığı an devreye giren o meşhur Vanguard anti-hile yazılımı için devrim niteliğinde bir dönem başlıyor.

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Riot Games, oyuncuların yıllardır süren "Yahu oyun oynamıyorken bu program neden arkada çalışıyor?" isyanını sonunda duydu. Artık Vanguard, sadece siz oyunu açtığınızda çalışacak ve oyun bittiğinde usulca köşesine çekilecek.

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Yıllardır sorgulanıyordu

Vanguard, 2020 yılında ilk çıktığında bilgisayarın en derin işletim sistemi katmanına (kernel modu) yerleştiği için büyük tartışma yaratmıştı. Diğer oyunlar hile korumasını sadece oyun açıkken çalıştırırken, Riot’un sistemi bilgisayarla birlikte açılıyor ve görev çubuğunda yer kaplıyordu.

Riot'un hile karşıtı şefi Phillip Koskinas, yeni "istek üzerine çalışma" (on-demand) modu sayesinde bu durumun tarih olacağını açıkladı.

Peki herkes bu özellikten yararlanabilecek mi?

İşte burası biraz teknik ama gözünüz korkmasın. Bu özellikten yararlanmak için bilgisayarınızın belirli güvenlik şartlarını sağlaması gerekiyor.

Eğer şanslı azınlıkta değilseniz, yapmanız gerekenler şunlar: