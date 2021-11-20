Antibiyotikler Birçok Hastalıktan Fazla Ölüme Neden Olacak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin çalışmasına göre, antibiyotiğe ihtiyacı olan COVID-19 hasta oranı sadece yüzde 5 olmasına rağmen yüzde 60’a yakınında antibiyotik kullanıldı. 2030 yılında ise antibiyotik direncine bağlı ölümlerin birçok hastalıktan daha fazla artacağı belirtildi.

Ülkemizde ne yazık ki bilinçsiz ilaç kullanımı günümüzde de devam ediyor. Bilinen birkaç ilaç ismiyle birlikte, doktora ve uzmanlara danışmadan kendi başına çare üretmeye çalışan insanlar maalesef meselenin ciddiyetinin farkında değiller. İlaçların uzman desteği olmadan kullanılması zaman zaman kısa vadede, genellikle ise uzun vadede ölümlere ya da ciddi problemlere yol açabiliyor.

Özellikle antibiyotik kullanımında bilinçsiz davranıldığı için uzmanlar doktora başvurulmadan kullanılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarıyor. Son yıllarda COVID-19 pandemisiyle birlikte de sıkça kullanılmaya başlayan antibiyotiklerle ilgili ilginç bir bilgi paylaşıldı. Türkiye’de normal COVID-19 hastalarının yüzde 60’ında, yoğun bakımdakilerin ise yüzde 90’ında antibiyotik kullanıldı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)’in araştırmasına göre bu hastaların sadece yüzde 5’inde antibiyotik kullanımı gerekliydi.

Kanser dahil birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacak

Açıklamalarda bulunan KLİMİK Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, antibiyotiklerin gereksiz kullanımında antibiyotik direncinin arttığını belirterek, "Bazen öyle hastalar geliyor ki Türkiye’de ve dünyada bulunan bütün antibiyotiklere dirençli olduğunu görüyoruz ve biz bu hastaları maalesef hiçbir tedavi veremediğimiz için kaybediyoruz" dedi.

Antibiyotik direnci sebebiyle bu şekilde ölümlerin artabileceğini vurgulayan Demir, 2030 yılında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanser türleri dahil birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacağının öngörüldüğünü söyleyerek antibiyotik tedavisinin grip, nezle, COVID-19 gibi virüs kaynaklı hastalıklarda kullanılamayacağını ifade etti. Bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşan antibiyotik direnci sebebiyle her yıl 700 bin kişi hayatını kaybediyor.