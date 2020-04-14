Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 8 Pro'yu tanıttı. 120 Hz'lik ekran ve Snapdragon 865 yonga setiyle dikkat çeken cihazın özelliklerine ve fiyatına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans cihazlarıyla büyük beğeni toplayan OnePlus, aylarca süren sızıntı ve iddiaların ardından nihayet bugün 2020 model amiral gemisi serisini tanıttı. Firmanın yeni amiral gemisi serisi, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olmak üzere iki farklı cihazdan oluşuyor. Bu yazımızda ele alacağımız cihazsa firmanın mevcut en güçlü cihazı OnePlus 8 Pro olacak.

Android cephesinin yeni kralı olması beklenen OnePlus 8 Pro, beklendiği üzere gücünü en güçlü yonga seti olan Snapdragon 865’ten alıyor. Bununla birlikte cihazın dikkat çeken özellikleri arasında 120 Hz ekran yenileme hızı yer alıyor. Firma, bir önceki senenin amiral gemisi olan OnePlus 7 Pro’da 90 Hz’lik ekran yenileme hızını kullanmıştı.

OnePlus 8 Pro ekranı:

6,78 inçlik QHD+ bir ekranda yukarıda da bahsettiğimiz üzere 120 Hz ekran yenileme teknolojisine sahip olan OnePlus 8 Pro, böylece animasyon, kaydırma ve genel kullanım anlamında çok daha akıcı bir deneyimi kullanıcılarına sunuyor. Bununla birlikte cihazda gelişmiş otomatik parlaklık için ekranın ön ve arkasına eklenen sensörler bulunuyor.

OnePlus 8 Pro kamerası:

OnePlus 8 Pro’yla gelen bir diğer önemli yenilikse dörtlü kamera kurulumu. Bu dörtlü kamera kurulumu 48 MP’lik bir ana sensör, 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, 8 MP’lik telefoto sensör ve 5 MP’lik bir de özel renk filtresinden oluşuyor. Bu noktada ultra geniş açı kamerasının görüş açısı 120 dereceyken telefonda ayrıca 3x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma özellikleri de destekleniyor.

Yeni renk filtresinin fotoğraflar için aydınlatma efektlerini ve filtreleri desteklediğini söyleyen OnePlus, gece çekimlerini de daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir hâle getirdiğini iddia ediyor. Öyle ki şirket, bunu göstermek için iPhone 11 Pro ile çekilmiş bir fotoğrafı OnePlus 8 Pro ile çekilmiş bir fotoğrafla dahi karşılaştırdı.

OnePlus 8 Pro donanımı:

Kamera ve ekranda büyük değişikliklere giden Çin merkezli firma, donanım noktasında da müşterilerini üzmeyecek birtakım yenilikler yaptı. Bu noktada gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan cihazda 12 GB’a kadar yükseltilebilir LPDDR5 RAM ile 256 GB’a kadar UFS 3.0 depolama alanı yer alıyor. Telefon, ayrıca IP68 sertifikasıyla toza karşı dayanıklılık ve 30 dakikaya kadar 1,5 metre suyun altında çalışabilme vadediyor.

OnePlus 8 Pro bataryası:

OnePlus 8 Pro, batarya kısmında da önemli yenilikler getiriyor. Bu noktada cihazda yer alan 4.510 mAh’lik bataryanın yalnızca 30 dakika içerisinde %60’a kadar şarj olabileceği iddia ediliyor. Buna ek olarak 30 W’lık 'Warp Charge' kablosuz şarjı da destekleyen akıllı telefon, kablosuz şarjla 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

OnePlus 8 Pro özellikleri:

Ekran: 6,78 inç QHD+, 120 Hz ekran yenileme hızı

6,78 inç QHD+, 120 Hz ekran yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.510 mAh

4.510 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil

Siyah, Mavi, Yeşil Boyutlar: 165, 3 x 74,4 x 8,5 mm

165, 3 x 74,4 x 8,5 mm Ağırlık: 199 gram

OnePlus 8 Pro fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi:

OnePlus 8 Pro’nun satışlarına ABD’de 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanacak. Öte yandan Avrupa satışlarınınsa 21 Nisan’da başlaması bekleniyor. Bu noktada cihazların açıklanan satış fiyatları şu şekilde: