Huawei, sessiz sedasız düzenlediği bir etkinlikle Nova 7i isimli yeni telefonunu duyurdu. Orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan Nova 7i, şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Nova 6 SE'nin güncellenmiş bir versiyonu. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Malezya'da sessiz sedasız düzenlediği bir etkinlikte yeni bir telefon modelini duyurdu. "Nova 7i" olarak isimlendirilen bu telefon, aslında pek yeni bir model değil. Şirket, geçtiğimiz yıl Çin piyasasına sürdüğü "Nova 6 SE" modeline uyguladığı ufak değişiklikleri yeni bir model olarak piyasaya sürmüş durumda.

Huawei'nin yeni modeli, ne yazık ki Google servislerinden yoksun olarak tüketicilerin hizmetine sunuldu. Aslına bakacak olursak tüketiciler, bu duruma alıştılar diyebiliriz çünkü Huawei'nin son aylarda piyasaya sürdüğü telefonların hiçbirinde Google servisleri bulunmuyor. Bu durumun Huawei'nin satışlarını nasıl etkileyeceği ve sürecin ne zaman sonlanacağı ise şu an için bilinmiyor.

Karşınızda Huawei Nova 7i

6.4 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekrana sahip olan Nova 7i, FHD+ çözünürlük sunuyor. Ekran bulunan delik, 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerayı barındırıyor. Huawei'nin ön kameralar için geliştirdiği "Super Night Selfie 2.0" modu, düşük ışıklı ortamlarda renkleri daha doğru bir şekilde ayarlamaya ve çekilen fotoğrafların daha kaliteli olmasını sağlıyor.

Huawei'nin orta sınıf yeni telefonu Nova 7i, sekiz çekirdekli Kirin 810 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olan telefonun depolama alanı ise 128 GB olarak belirlenmiş durumda. microSD desteğine de sahip olan Nova 7i, 256 GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 4.200 mAh'lik bataryası ile ön plana çıkan Nova 7i, 40 watt SuperCharge teknolojisini destekliyor. Telefon bu sayede, sadece yarım saat içerisinde yüzde 70 şarj olabiliyor.

Nova 7i'nin arka kısmına baktığımızda, dörtlü kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Bu kurulum; 48 MP ana kamerayı, 8 MP ultra geniş açılı kamerayı, 2 MP makro lensi ve 2 MP de derinlik sensörünü içeriyor. Tüm bunlara ek olarak yan tarafında parmak izi okuyucu sensörü bulunan telefon, işletim sistemi olarak ise Android 10 tabanlı EMUI 10 kullanıyor.

Huawei Nova 7i teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, FHD+ IPS LCD

İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 810

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

Batarya: 4.200 mAh (40 watt SuperCharge desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10

Renkler: Sakura Pink, Midnight Black ve Crush Green

Boyutlar: 159.2 mm x 76.3 mm x 8.7 mm

Ağırlık: 183 gram

Huawei Nova 7i fiyatı

Yarın itibarıyla Malezya pazarında satışa sunulacak olan Nova 7i'nin fiyatı ise 265 dolar (yaklaşık 1.600 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın, fazlasıyla agresif olduğunu söyleyebiliriz çünkü Nova 6 SE, şu sıralar bile 312 dolar (yaklaşık 1.890 TL + vergiler) karşılığında satılıyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.