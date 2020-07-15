Apple, bundan yıllar önce Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir soruşturmasına konu olmuştu. Komisyona göre şirket, İrlanda'daki şirketleri üzerinden vergi kaçırıyordu. Geçtiğimiz yıl görülen davalarda Apple'a çok ciddi bir para cezası kesilmiş, Apple da bu durumu temyize götürmüştü. Bu kez gülen taraf Apple oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, özellikle de şu sıralar daha çok davalar ile haberlerimize konu oluyor. Çünkü şirket, kısa bir süre önce Avrupa Birliği tarafından bir soruşturma kapsamına alındı. Ayrıca iPhone'ların bilinçli yavaşlatılması konusu da nihayete erdi. Şimdiyse Apple'ın bir davası daha sonuca ulaştı. Bu sonuç, Apple'ı hayli keyiflendirecek türden.

Avrupa Birliği Komisyonu, bundan yıllar önce Apple'ın İrlanda'daki şirketlerinin vergi kaçırdığını ileri sürmüştü. İddialara göre şirket, İrlanda'nın vergilendirme yasası sayesinde vergi yükünü ciddi anlamda azaltmıştı. Hatta Apple'ın 20 yıl gibi uzunca bir süre devam eden bu sürecin sonunda 2014 yılına geldiğimizde, vergi yükünü yüzde 0.005'e kadar düşürdüğü söylenmişti. İşte bu karmaşık olaylar silsilesi en sonunda, Apple lehine son buldu.

Söz konusu iddialar, yıllar boyunca soruşturuldu ve Avrupa Birliği Komisyonu, başlattığı soruşturmayı 2016 yılında tamamladı. Geçtiğimiz yıl ise bu davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, Apple'ın yeteri kadar vergi ödemediği sonucuna ulaşmıştı. Hal böyle olunca da şirket, İrlanda'ya 14.5 milyar dolar ödeme yapmaya mahkum edildi. Üstelik bu tutar, faiziyle birlikte 15.3 milyar dolara yükselmişti. Apple, mahkeme kararının gereğini yerine getirerek bu ödemeyi İrlanda'ya yaptı.

Apple, bu ödemeyi yaptıktan sonra karara itiraz ederek davayı temyize götürdü. Aslına bakacak olursak sadece Apple değil, İrlanda yönetimi de alınan bu karardan memnun değildi. İrlanda, zaten düşük vergi sistemi ile dev şirketlerin gözdesi durumundaydı ve böylesi bir durum, İrlanda'ya özellikle de ekonomi anlamında ciddi zararlar verebilirdi. Şimdiyse üst mahkeme, temyiz davası ile ilgili nihai kararını verdi.

Apple, temyizde gülen taraf oldu

Genel Mahkeme, Apple'ın bu tür bir ödemeyi yapmasına gerek olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti, Avrupa Birliği Komisyonu'nun söz konusu ihlali kanıtlamakta başarılı olamadığını belirtti. Bu karar, Apple'ın İrlanda'ya yaptığı ödemeyi, çok büyük ihtimalle de faiziyle birlikte geri alacağını gözler önüne seriyor. Ancak ödemenin ne zaman yapılacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden açıklama geldi. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığına değinildi. Davanın ne kadar değil nerede vergi ödemek ile ilgili olduğunu ifade eden Apple yetkilileri, dünyanın en büyük vergi mükellefi olmaktan gurur duyduklarını açıkladılar.