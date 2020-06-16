Avrupa Birliği, Apple'a iki yeni soruşturma başlattı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre soruşturmanın konusu App Store ve Apple Pay. Avrupa Birliği, teknoloji devinin App Store konusunda masum olabileceğini ancak Apple Pay konusunda işlerin daha karmaşık olduğunu belirtiyor.

Teknoloji devleri, yetkili kurumlar tarafından zaman zaman rekabet ihlalleri nedeniyle çeşitli soruşturmalar geçiriyorlar. Bu soruşturmalar genellikle rekabeti korumak amaçlı yapılıyor ve suçlu bulunmaları halinde şirketlere çok ciddi para cezaları veriliyor. Bugünse Avrupa Birliği, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a iki ciddi soruşturma başlattığını açıkladı ve bu soruşturma, Apple'ın başını ağrıtabilecek gibi görünüyor.

Avrupa Birliği'nin bugün itibarıyla başlattığı iki farklı soruşturma, App Store ve Apple Pay hizmetlerini içeriyor. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Avrupa Birliği, Apple'ın haksız rekabet oluşturabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Yetkililer, soruşturma kapsamında Apple'ın böyle bir şey yapmayacağını düşündüklerini ifade ediyor olsalar da bu durumu bir soruşturmayla resmiyete dökmek istiyorlar.

Apple'ın App Store soruşturması, Spotify ve Rakuten'den gelen şikayetler üzerine gündem oldu

Avrupa Birliği'nin Apple'a açtığı soruşturmanın başındaki isim olan Margrethe Vestager, Apple ile ilgili çeşitli şikayetlerin olduğunu ve bu şikayetleri değerlendireceklerini ifade ediyor. Vestager, bu soruşturma kapsamında şirketin iç kuralları ile diğer geliştiricilere nasıl bir yaklaşım sergilediğini tespit edeceklerini ifade ediyor. Peki bu soruşturma kapsamında Apple, hangi açılardan incelemeye tabi olacak?

Geçtiğimiz dönemlerde, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu olan Spotify, Apple'dan şikayetçi oldu. Spotify'a göre Apple, App Store'u kullanarak kullanıcıları Spotify'dan ziyade Apple Music'e yönlendiriyordu. Ayrıca Rakuten isimli bir şirket de Spotify benzeri bir şikayette bulundu ve Apple'ın App Store üzerinden satılan kitaplarda yüzde 30 komisyon kestiğini açıkladı. Her iki şirket de Apple'ın bu hamlelerle haksız rekabete neden olduğunu düşünüyor.

Apple Pay soruşturmasının sonuçları daha ağır olabilir

Avrupa Birliği'nin Apple'a karşı başlattığı ikinci soruşturma ise şirketin ödeme sistemi olan Apple Pay ile ilgili. Bu soruşturmanın App Store'a göre biraz daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Almanya hükümetinin geçtiğimiz dönemlerde, Apple'ın akıllı saat ve telefonlarındaki NFC özelliğinin sadece Apple Pay'e özel olmaması gerektiği kararını vermiş olması. Bu durum, Apple'a karşı bir soruşturma olarak geri döndü.

Apple Pay soruşturmasına biraz daha derinlemesine bakmak gerekirse Apple, iPhone ve Apple Watch'lardaki NFC özelliği için sadece şirket içi hizmetlerde tam destek veriyor. Yani üçüncü taraf finans kuruluşları, Apple ürünlerindeki NFC özelliğini aktif olarak kullanamıyorlar. Almanya hükümetine göre böyle bir şeyin olmaması gerekiyor ve bu durum, AB yasalarını ihlal ediyor.

Vestager, Apple'a karşı açılan ikinci soruşturma ile ilgili de konuştu. Avrupa genelinde mobil ve temassız ödeme hizmetlerinin koronavirüs pandemisi sürecinde yaygın hale geldiğini söyleyen Vestager, Apple'ın piyasadaki diğer temassız ödeme çözümlerine sırt çevirmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yani AB, Apple'ın App Store soruşturmasından suçsuz çıkabileceğini ancak Apple Pay konusunda o kadar da masum olmayabileceğini belirtiyor.

Apple'dan konuyla ilgili açıklama

Bir Apple sözcüsü, Avrupa Birliği'nin soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin oyunu aynı kurallarla oynamak istemeyen birkaç şirketten gelen şikayetler üzerine böyle bir soruşturma başlatmasının can sıkıcı olduğunu söyleyen Apple sözcüsü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak yaptıkları işleri soruşturma kapsamında memnuniyetle aktaracaklarını vurguluyor.