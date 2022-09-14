Apple'ın hisse senetleri beklenmedik bir şekilde düşmeye başladı. Bu düşüş, doğal olarak Apple'ın piyasa değerini ciddi şekilde düşürdü. Peki ne oldu da iPhone 14 lansmanından yalnızca 1 hafta Apple hisseleri gerilemeye başladı?

Bir süredir 7 Eylül'de iPhone 14 etkinliği nedeniyle gündemde olan ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu kez de hisse senedi değerleri ile gündemde. Zira şirketin hisse senetleri, beklenmedik bir şekilde düşüş gösteriyor ve bu da tabii olarak yatırımcıları etkiliyor. Gelin hep birlikte, Apple'ın hisse senetlerindeki son duruma bakalım.

Apple hisse senetleri, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 153,50 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu değer, yalnızca 24 saat önce 160 dolar seviyelerindeydi. Yani Apple'ın hisse senetleri, yüzde 6 civarı değer kaybetmiş durumda. Bu rakamların küçük olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Öyle ki hisse senetlerindeki düşüş, Apple'ın piyasaya değerini on milyarlarca dolar geriletti.

Son 24 saatin bilançosu: 154 milyar dolarlık değer kaybı!

*Apple hisselerinin 5 günlük fiyat grafiği. Kaynak: Tradingview

Apple'ın piyasa değeri, sert düşüş öncesi 2.63 trilyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ani düşüş, şirketin piyasa değerini 2.47 trilyon dolara düşürdü. Tüm bunları yorumladığımızda; son 24 saatin Apple'a olan bilançosunun 154 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Grafiğin hangi yönde devam edeceği ise şu an için merak konusu...

Yaşanan olay, yalnızca Apple'ı etkilemedi. Örneğin; Apple'ın en büyük bireysel yatırımcısı olan Berkshire Hathaway, tam 895 milyon lot Apple hisse senedi sahibi. Yani Apple'ın yüzde 5,6'lık bölümü, Berkshire Hathaway'in elinde. Üstelik Berkshire Hathaway'in varlıklarının yüzde 40 gibi çok ciddi bir bölümü, Apple'a ait hisselerden oluşuyor. İşte Apple'ın hisse senetlerindeki düşüş, en çok da bu yatırım fonunu vurdu. Şirket, Apple'daki payından kaynaklı olarak tam 9 milyar dolar kaybetti...

Apple'ın yaşadığı değer kaybı, ABD borsa tarihindeki en büyük 6. düşüş olarak kayıtlara geçti!

Apple'ın yalnızca bir günde 154 milyar dolar değer kaybetmesi, ABD borsa tarihine geçen bir durum oldu. Öyle ki bu düşüş, ABD borsa tarihinin en büyük 6. düşüşüydü. Peki listenin üst sıralarında kimler yer alıyordu?

İsmini Meta olarak değiştiren Facebook, şubat ayında sadece bir günde 251 milyar dolar değer kaybetmişti. Bu değer kaybı, ABD borsa tarihinin en büyük değer kaybıydı. Meta'yı takip eden şirket, 206 milyar dolar değer kaybı ile Amazon'du. Amazon'u geçmiş dönemlerde de takip eden Apple'ın arkasındaki isimse Microsoft'tu. Şirket, Mart 2020'de 178 milyar dolarlık değer kaybı yaşamıştı...