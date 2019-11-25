2019'un sonunun yaklaşmasıyla birlikte son çeyrek raporları ortaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda paylaşılan Apple'ın Çin pazarındaki son çeyrek raporu, şirketin son beş yılın en düşük seviyelerini yaşadığını gösteriyor.

2019 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte özellikle akıllı telefon sektörü ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Araştırma şirketleri, yılın son dönemindeki çalışmalarını yaparak akıllı telefon üreticilerinin pazar paylarını, ülkeler bazında belirlemeye çalışıyorlar. Şimdiyse ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Çin'deki pazar payı oranı belli oldu. Açıklanan sonuçlar, Apple'ın Çin'de büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor.

Çin akıllı telefon pazarının hakimiyeti Huawei'nin elinde. Her ne kadar Vivo, Xiaomi ve Oppo gibi rakipleri olsa da Huawei, bunların arasından sıyrılmayı başarıyor. Aslına bakacak olursak Huawei, dünya genelindeki akıllı telefon pazarında da göz dolduruyor. Şirket, Samsung'dan sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi. Hal böyle olunca da Huawei, Çin'de Apple'ı iyiden iyiye tehdit etmeye başlamış durumda.

Açıklanan son verilere göre Apple, Çin'de son beş yılın en düşük satışını gerçekleştirmiş durumda. Öyle ki Apple'ın Çin'deki pazar payı yüzde 28 oranında geriledi. Aslına bakacak olursak Çin, Apple için çok önemli bir lokasyon. Çünkü Çin, dünyanın en büyük üretim merkezi olmasının yanı sıra, nüfus açısından da ciddi bir pazar. Ancak rakamlar, Apple'ın Çin'de ciddi anlamda zorlandığını gösteriyor.

Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 11 serisini tam zamanında piyasaya sürmüş durumda. Çünkü eğer Apple, iPhone 11'leri Çin'e göndermeseydi satışları yüzde 40 daha az olacaktı. Şirketin 2019 yılının son çeyreğindeki satışlarının yüzde 40'ını iPhone 11 serisi oluşturuyor. Üstelik Çin'de iPhone 11 serisi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 6 daha fazla ilgi görmüş durumda.

Yapılan araştırmalar, Apple'ın Çin'de neden bu denli kan kaybettiğini de ortaya görüyor. Öyle ki Çinli tüketiciler, iPhone modellerini sunduğu özellikler nedeniyle tercih etmiyorlar. Tüketiciler, daha çok 5G bağlantı desteği veya katlanabilir ekran teknolojisini ararken, Apple bu konuda herhangi bir yenilik sunamıyor. Hal böyle olunca da Çinli tüketiciler, farklı markalara yöneliyorlar.

Apple'ın Çin'deki kan kaybının tek nedeni henüz sunamadığı yeni özelliklerle sınırlı değil. Huawei, birkaç ay önce ABD yönetimi tarafından karalisteye alındı ve ABD merkezli teknoloji üreticilerine Huawei ile ticaret yapma yasağı getirildi. Bu yasak, Çin'de de büyük bir yankı uyandırdı ve tüketicilerin Apple'a karşı menşei nedeniyle tavır almalarına neden oldu. Tüketiciler, yaşanan olaylardan sonra Huawei'yi daha çok tercih ettiler.

Görünen o ki Apple, eğer Çin'deki varlığını korumak istiyorsa acilen bir şeyler yapmak zorunda. Her ne kadar Avrupa ve Amerika, Apple'a büyük bir ilgi duyuyor olsa da dünyanın en büyük ülkelerinden Çin, Avrupa'daki birkaç küçük ülkenin toplam pazar payından daha büyük bir pazara sahip. Bu da Apple'ın para kazanabilmesi için büyük bir önem arz ediyor. Bakalım Apple, bu konuyla ilgili ne gibi tedbirler alacak?