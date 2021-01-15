Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Macbook Pro dizüstü bilgisayarlar için bazı detaylar paylaştı. Kuo'nun söylediklerine göre daha keskin hatlara sahip olacak yeni Macbook Pro'da Touch Bar ortadan kaldırılacak.

Bildiğiniz üzere Apple, geçtiğimiz sene içerisinde ARM tabanlı M1 işlemcilere sahip MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini’yi piyasa sürmüştü. Uzun zamandır ortaya atılan iddialara göre şirket, yeni Macbook Pro dizüstü bilgisayarlarını satışa sunmak için hazırlanıyor.

Güvenilir bir kaynak olarak nitelendirilebilecek Apple analisti Ming-Chi Kuo, önümüzdeki dönemlerde çıkması beklenen Macbook Pro hakkında birkaç detay paylaştı. Kuo’nun söylediklerine göre Apple’ın uzun yıllardır dizüstü bilgisayarlarında kullanmış olduğu Touch Bar, yeni Macbook Pro’larda olmayabilir.

Touch Bar gidiyor, MagSafe güç adaptörü geri geliyor

2021 model Macbook Pro’nun daha keskin kenarlara sahip olacağını belirten Kuo, yeni tasarımın iPad ve iPhone 12 serisinde karşılaştığımız görünüme benzer olacağını dile getirdi. Yeni modeller, MagSafe güç adaptörüne geri kavuşacak ancak yine de her iki tarafta da USB-C çıkışlarını desteklemeye devam edecek.

Kuo’nun söylediklerine göre Apple, 2016 yılından beri dizüstü bilgisayarlarında kullandıkları Touch Bar’ı, fonksiyonel tuşlara daha çok yer açabilmek için ortadan kaldıracak. 14 ve 16 inç seçeneklerine sahip olacak yeni Macbook Pro’ların, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.