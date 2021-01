Apple'ın Bu Yıl Tanıtmasını Beklediğimiz 12 Yeni Teknoloji

Apple, her geçen sene aynı ürünleri tanıtıyormuş gibi görünse de aslında bu ürünler teknolojik bakımdan gözle görülür farklar barındırıyor. Örneğin Apple’ın Intel yerine artık kendi ürettiği M1 işlemciler kullanması, bu sene tanıtılacak yeni Mac modellerini geçtiğimiz senelerden oldukça farklı bir yere koyuyor. Bu içeriğimizde Apple tarafından bu sene tanıtmasını beklediğimiz teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz.

Her yıl ortalama 3 veya 4 etkinlik düzenleyen Apple, düzenli olarak bu etkinliklerde yeni teknolojik ürünlerini ve geliştirmelerini bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Apple’ın her sene tanıttığı ürünler aslında konsept olarak hemen hemen aynı olsa da bu ürünlere eklenen geliştirmeler ve yeni teknolojiler oldukça farklılık gösterebiliyor.

2021 yılında da Apple cephesinde yeni model iPhone’lar, iPad’ler ve Mac bilgisayarlar görmeyi bekliyoruz. Ayrıca bu yıl, Apple bazı farklı teknolojik ürünlerini de tanıtmayı planlıyor. Bu içeriğimizde hep beraber Apple’ın, 2021 yılı içerisinde tanıtmasını beklediğimiz teknolojik ürünlere ve Apple’ın yapacağı tanıtım etkinliklerinin tarihlerine yakından bakıyoruz.

Apple’ın 2021'de tanıtmasını beklediğimiz yeni ürün ve teknoloji:

23 ve 3-24 inç iMac modelleri

AirPods 3

AirPods Pro

iPad Pro

iPad mini

iPad

iPhone 13, 12s veya iPhone 2021

Apple Watch Series 7

MacBook Pro

AirTags

Apple TV

Apple AR Glasses

23 ve 24 inç yeni Apple M1 çipli iMac modelleri:

2020 yılının sonunda Apple, Mac modellerinde Intel işlemcileri kullanmayı bırakıp kendi ürettikleri M1 çiplere yer vermeye başlamıştı. İlk etapta M1 işlemciye sahip MacBook Pro, Air ve Mini modelleri tanıtıldı ve satışa çıktı. 2021 yılında ise Apple Silicon M1 işlemciye sahip yeni iMac modelleri tanıtılacak ve satışa çıkacak.

Aktif Gürültü Kontrolü’ne sahip olmayan uygun fiyatlı AirPods 3:

Apple’ın kablosuz kulaklık modeli AirPods, kısa zamanda oldukça popüler bir ürün hâline geldi. Bu nedenle Apple 2021 yılında da yeni AirPods modellerini satışa sunuyor olacak. 2021’in ilk yarısında çıkması beklenen yeni AirPods 3 modeli yapısı itibariyle AirPods Pro’ya benzeyecek fakat Pro’nun Aktif Gürültü Kontrolü gibi özelliklerine sahip olmayacak. Bu nedenle yeni AirPods 3, bütçe dostu bir alternatif olarak karşımıza çıkacak.

Yeni kablosuz çipe sahip AirPods Pro:

Apple’ın en iyi kablosuz kulaklık deneyimi sunan modeli AirPods Pro da 2021 yılında yenilenen ürünler arasında yerini alıyor. Yeni kablosuz çip ile gelecek olan AirPods Pro, daha iyi gürültü önleme, konuşma ve dinleme performansı sunacak. Ayrıca her ne kadar henüz doğrulanmasa da Apple’ın, yeni kablosuz çiple beraber AirPods Pro’nun uzun çubuklarını kaldıracağı konuşuluyor. Bu sayede yeni AirPods Pro modeli Samsung’un Galaxy Buds benzeri daha kompakt bir tasarıma sahip olacak.

Mini-Led ekrana sahip yeni 13 inç iPad Pro:

Apple, 2021 itibariyle Mini-Led teknolojisini hemen hemen tüm ürünlerine entegre etmeyi planlıyor. Bu ürünlerin başında ise yeni 13 inç iPad Pro geliyor. Eski LCD teknolojisine dayanan Mini-LED, tek bir panel üzerinden görüntü veren eski LCD ekranlar yerine görüntüyü binlerce küçük LED üzerinden vererek, daha parlak, canlı ve doğru görüntüler üretiyor. Yeni Mini-LED teknolojisi ile gelecek olan 13 inç iPad Pro’nun ayrıca 5G bir çipe de sahip olacağı söyleniyor.

Daha büyük ekranlı ve Home butonsuz iPad mini:

Apple 2020 yılında, iPad mini hariç tüm iPad modellerini yenilemişti. 2021’de ise sıra iPad mini’ye geliyor. 8,5 ve 9 inç arasında daha büyük ekrana sahip olacak olan iPad mini’den tıpkı iPad Air 2020 modelinde olduğu gibi Home tuşunun da kaldırılması bekleniyor. Bunun dışında ne yazık ki yeni iPad mini modeli hâlâ Lightning girişi kullanmaya devam edecek gibi duruyor.

3. nesil iPad Air benzeri uygun fiyatlı yeni iPad:

Apple’ın 2021’de tanıtacağı bir diğer “bütçe dostu” teknolojik ürün de yeni iPad modeli olacak. Şu an üretimine deval edilmeyen 3. nesil iPad Air ile benzer tasarıma sahip olacak yeni 2021 model 9. nesil iPad, 2020’de çıkan 8. nesil iPad’e göre biraz daha ince olacak.

Şarj girişinin kaldırılacağı yeni iPhone 13, 12s veya iPhone 21 modelleri:

Yeni çıkacak iPhone serisinin hangi isimle adlandırılacağı şu an tam bir muamma. 13 sayısının uğursuz olarak kabul edilmesi nedeniyle Apple, 13’ü es geçerek farklı bir isimlendirmeye yönelebilir. Fakat ismi her ne olursa olsun yeni iPhone modelleri iPhone 12’ler ile aynı boyutlara sahip olurken, şarj girişinin tamamen kaldırılacağı konuşuluyor. Bunun yanı sıra hâlâ çentikten vazgeçmeyen Apple’ın, iPhone 13 ile çentiği bir miktar küçülteceği söyleniyor.

Bunların yanı sıra yeni iPhone modelleri sonunda kabuğunu kırarak 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekranlar ile gelecek. Ayrıca Apple’ın yeni A15 işlemcisinden güç alacak yeni iPhone’lar, A15’in gücü sayesinde daha iyi 5G, kamera ve arayüz performansına sahip olacak. Yeni iPhone serisinin yanı sıra Apple iPhone SE’nin bir de Plus modelini bu sene tanıtacak. Standart şekilde yine Touch ID butonu ile gelecek iPhone SE Plus, 5,5 veya 6 inç aralığında olacak ve yeni işlemcilerden güç alacak gibi duruyor.

Kan şekeri ölçümü yapabilecek Apple Watch Series 7:

Apple bir süredir her sene yeni Apple Watch modelini aksatmadan tanıtmaya devam ediyor. Bu sene de beklenen yeni Apple Watch modeli Series 7’nin henüz kesin özellikleri bilinmiyor. Fakat Apple’ın bu yeni premium akıllı saat modelinin kan şekeri ölçümü yapabileceği konuşuluyor. Bildiğiniz üzere 2020’de çıkan Apple Watch Series 6, EKG çekme özelliği ile çok konuşulmuştu. Apple, 2021’de de kan şekeri ölçümü yapabilen akıllı saat ile aynı ilgiyi çekmeyi planlıyor gibi duruyor.

Touch Bar’sız ve kablosuz şarjlı yeni 16 inç MacBook Pro:

Apple sonunda kullanıcılarını dinleyerek, pek çok kişi tarafından gereksiz olarak görülen Touch Bar’ı yeni MacBook Pro modellerinde kaldırıyor. 2021’de çıkacak MacBook Pro’larda Touch Bar yerine normal farklı işlevlere sahip tuşlar bulunacak. Bunun yanı sıra tam bir performans canavarı olacak yeni MacBook Pro modellerinin MagSafe kablosuz şarj özelliği ile gelmesi bekleniyor. Daha fazla girişe de sahip olacak yeni modellerin girişleri büyük ihtimalle USB 4 olacak.

"Ajanlar" için Apple takip cihazı: AirTags

Apple, iOS 13 ile beraber Find My isimli yeni bir teknolojiyi bizlere tanıtmıştı. Find My sayesinde kullanıcılar herhangi bir data bağlantısına gerek duymadan iOS ve macOS cihazlarının nerede olduklarını bulabiliyorlardı. Apple bu işi bir adım daha ileriye taşıyarak, filmlerde gördüğümüz küçük takip cihazları benzeri bir teknolojik ürün üretiyor. AirTags olarak adlandırılan bu ürün her türlü Apple cihazına takılabilecek ve bu sayede kullanıcılar cihazları kaybolduğunda kolayca Apple ürünlerini bulabilecek.

Daha güçlü işlemcili ve yenilenmiş kumandalı Apple TV:

Apple’ın 2021’de yenilemek istediği ürünler listesinde Apple TV de bulunuyor. Find My teknolojisine sahip yeni kumanda ile gelecek Apple TV, kumandanın kaybolma sorununa bu şekilde bir çözüm getirecek. Asıl önemli olan konu ise Apple TV yeni A12 veya A14X işlemcilerinden güç alacak. Bu sayede Apple TV, Apple Arcade’i geliştirme yönünde attığı adımları bu yeni Apple TV ile desteklemiş olacak.

Yeni “rOS” işletim sistemli Apple AR akıllı gözlükler:

Apple’ın bir süredir AR yani artırılmış gerçekliğe sahip akıllı gözlükler üzerinde çalıştığı biliniyor. Her ne kadar Apple AR Glasses olarak adlandırılan bu gözlüklerin en erken 2022 yılına kadar çıkması beklenmese de 2021 yılında tanıtılacağı konuşuluyor. Yeni rOS isimli özel işletim sistemine sahip olacak bu gözlükler, kendine has işlemciye ve ekrana da sahip olacak. Dokunmatik ekranlar, sesli komut ve kafa hareketleri ile iletişime geçecek Apple’ın AR gözlükleri; navigasyon, mesajlaşma, konuşma tabanlı ve benzeri birçok uygulamayı destekleyecek.

Apple’ın 2021 yılı etkinlikleri:

Apple Özel Etkinliği, 16 Mart 2021

Apple WWDC, Haziran 2021

Apple Özel Etkinliği, 14-15 Eylül 2021

Apple Özel Etkinliği, Ekim 2021

Her ne kadar henüz tek bir etkinliğin tarihi kesinleşse de Apple bu dört etkinliği hemen hemen her sene aralıksız yapıyor. İlk etkinlikte genellikle uygun fiyatlı ve giriş seviyesi iPad, MacBook modelleri tanıtılıyor. Yaz başında gerçekleşen WWDC etkinliği ise Apple’ın en büyük etkinliği. WWDC ‘de ise iOS, iPadOS, macOS ve benzeri işletim sistemleri ve getirilen yenilikler tanıtılıyor. Geriye kalan Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen iki etkinlikte ise yeni üst düzey Mac modelleri, Apple Watch modelleri ve en önemlisi yeni iPhone modelleri tanıtılıyor.

2021 yılı içerisinde çıkacak yeni Apple ürünlerine ve Apple’ın etkinlik tarihlerine baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Apple bu sene özellikle farklı ve heyecan verici yeni teknolojiler tanıtacak gibi duruyor. Listede bulunan ürünler hakkındaki daha detaylı bilgileri, ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizler de bu sene en çok hangi Apple ürününü beklediğinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.