Apple, yakın zamanda yeni M1 işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Gelen son bilgilere göre firma, daha şimdiden daha güçlü bir işlemciyi MacBook Pro 16'ya yerleştiriyor.

Teknoloji devi Apple, yakın zamanda dizüstü ve masaüstü cihazları için de kendi işlemcilerini geliştirmeye başlamıştı. Firmanın bu girişiminin ilk ürünü olarak da M1 işlemcileri görmüştük. Cupertino firması daha şimdiden yeni işlemciler üzerinde çalışıyor.

Firmanın yeni işlemcisi hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. Şimdilik çipe M1X denilse de henüz resmileşmiş bir adı yok. Yeni işlemciyi ilk olarak 2021 yılında çıkacak olan MacBook Pro 16'da bulunacak. Genel olarak daha performanslı olacak.

Apple'dan yeni işlemci

Firma yakın zamanda M1 çipini piyasaya sürmüştü. LeaksApplePro'nun yaptığı Twitter paylaşımında, M1X olarak adlandırılmış olan çipe dair pek çok detaya yer verdi. Potansiyel işlemci daha fazla çekirdeğe sahip olacak ve benchmark testlerinde de M1 işlemciyi geride bırakacak.

M1X, tahminlere göre 12 çekirdekli bir işlemci olacak. Bu işlemci çekirdeklerinin 8’i ise Apple M1'de yer alan sistemle aynı şekilde olacak. M1'de yer alan çekirdeklerden 4'ü Icestorm olarak adlandırılan güç tasarruflu çekirdek, 4'ü de Firestorm olarak adlandırılan performans çekirdekleri idi. Yeni çekirdekte Firestorm çekirdeklerinin sayısı 8'e çıkacak.

Apple'ın sunacağı M1 varyantı ek çekirdeklerle gelecek. Aynı kaynağa göre Apple, yeni işlemcisini MacBook Pro 16 ile birlikte tanıtacak. Yeni MacBook’un tanıtımı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek. Yani çok da uzun olmayan bir süre sonra işlemciyi göreceğiz.

Daha da hızlı işlemci

M1X'le ilgili olarak açıklama yapan bir başka kaynak da işlemcinin bir prototipine erişebildiğini ifade etti. Bu kaynak, yaptığı açıklamada "M1'in hızlı olduğunu düşünüyorsanız M1X'i görmemişsiniz demektir" ifadesini kullandı.

Apple kullanıcıları şu anda bile M1'in performansından oldukça memnun. Bakalım firmanın takipçileri, yeni M1X işlemcileri gördüğünde nasıl hissedecek?