Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Apple, bu ürünleri benzersiz özelliklerle donatıp, 2022 yılında piyasa sürmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple hayranlarını heyecanlandıracak bazı açıklamalarda bulundu. Gurman'ın yaptığı açıklamalara göre teknoloji devi, önümüzdeki yıl içinde ilk sanal ve artırılmış gerçeklik destekli gözlüklerini piyasaya sürecek. Yapılan açıklamalara göre Apple'ın piyasaya süreceği ürünler, Facebook ve Sony gibi şirketler tarafından üretilen gözlüklere ciddi bir rakip olacak.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalara göre Apple'ın üzerinde çalıştığı gözlük seti; oyun oynamak, film izlemek ve iletişim kurabilmek için 3 boyutlu bir deneyim sunacak. Ayrıca bu ürün, üst düzey sınıfta olacak. Bu da Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğünün pahalı olacağı anlamına geliyor. Gurman, Apple çalışanlarının bu ürünle ilgili dikkat çekici öngörülerini de paylaşmaktan çekinmedi.

"Apple'ın dünya üzerindeki her satış mağazası, günde en fazla 1 adet gözlük seti satacak"

Gurman'a göre Apple çalışanları, 2022'de piyasaya sürülecek gözlük setlerinin, her Apple mağazasından en fazla 1 satışla günü kapatacağını söylüyorlar. Bu da Apple tarafından üretilecek artırılmış ve sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatının, 300 ila 900 dolar aralığında olan rakiplerden çok daha yüksek olacağının açık bir göstergesi. Ancak Apple, üzerinde çalıştığı ürünün fiyatını hak edebilmesi için de elinden geleni ardına koymuyor.

Gurman'ın hazırladığı habere göre Apple'ın gözlük setleri, mevcut ürünlerden çok daha yüksek çözünürlük sunan ekranlara sahip olacak. Ayrıca Apple, yeni Mac'lerde kullanılan M1 işlemcilerden çok daha güçlü olan özel bir işlemciyi, bu gözlük setlerine entegre edecekmiş. Gurman, tüm bunlara ek olarak bu gözlük setlerinde artırılmış gerçeklik deneyimi için kameralar bulunacağını da ifade ediyor. Apple'ın yaklaşmakta olan sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinin başka bir özelliği ise kullanıcının havada yazmasını sağlamakmış. Gurman, bir kullanıcının sadece el hareketleriyle yazılar yazabileceğini, bunun da benzersiz bir deneyim sunacağını vurguluyor.