AirPods 3, AirPods Pro’ya Benzer Bir Tasarıma Sahip Olabilir

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, üçüncü nesil AirPods’la ilgili yeni bir rapor yayınladı. Kuo, üçüncü nesil AirPods’un AirPods Pro’nun tasarımına ve bazı özelliklerine sahip olacağını öne sürdü.

Apple’ın geliştirici konferansı WWDC bugün ilerleyen saatlerde başlayacak. WWDC’ye saatler kala Apple’ın yeni ürünleriyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son iddia Apple’ın kablosuz kulaklıkları AirPods’un yeni nesliyle ilgili bilgileri ortaya koydu.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın üçüncü nesil AirPods’unun tasarımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Kuo, üçüncü nesil AirPods’un, AirPods Pro’ya benzer bir tasarıma sahip olacağını öne sürdü.

Hepimizin bildiği gibi ikinci nesil AirPods’un tasarımıyla AirPods Pro’nun tasarımı arasında önemli farklar bulunuyor. AirPods Pro, kulağa oturma şekliyle birlikte dışarıdan gelecek gürültüleri de engelleyen bir tasarıma sahip durumda. İkinci nesil AirPods ise kulağa tam oturan bir yapıya sahip değil ve spor gibi yoğun hareketli aktivitelerde kulaktan düşmesiyle de biliniyor.

AirPods Pro ve ikinci nesil AirPods arasında tasarımın dışında özellikler bakımından da farklılıklar bulunuyor. AirPods Pro Aktif Gürültü Engelleme, gelişmiş ses kalitesi, tere karşı dayanıklılık gibi bir dizi yeni özellikleri kullanıcılara sunmuştu. AirPods Pro’nun üstün özelliklerinin bir kısmı üçüncü nesil AirPods’ta da olabilir.

Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı bilgilere göre üçüncü nesil AirPods, AirPods Pro’nun tasarımı ve bazı özellikleriyle gelecek gibi görünüyor. Kuo’nun daha önce isabetli tahminler yapmış olması üçüncü nesil AirPods’la ilgili iddialarının da doğru olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin bilgileri tabii ki Apple’ın duyurusundan sonra öğrenebileceğiz.

Kuo, daha önce Apple’ın iPhone 12 serisiyle beraber artık EarPods kulaklıkları göndermeyeceğini iddia etmişti. Üçüncü nesil AirPods hakkında iddialarını dile getiren Kuo, EarPods’larla ilgili iddialarını da tekrarladı.

iPhone’larla beraber EarPods’ların gönderilmeyecek olması AirPods satışlarının artışına neden olabilir. Ancak AirPods’un fiyatı göz önüne alındığında, en azından Türkiye’de bu tahminlerin ne kadar doğru olacağını tahmin etmek şu an için oldukça zor gibi görünüyor.