Kore merkezli bir sitede ortaya atılan bir iddiada yeni çıkacak Apple Watch Series 7'nin yeni bir sağlık izleme özelliğine sahip olacağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan raporlarda yeni çıkacak Apple Watch'un kan şekeri ölçümü özelliğine sahip olacağı belirtildi.

Akıllı saatler ve bileklikler ilk piyasaya sürüldüğü zamanlarda yalnızca akıllı telefona gelen bildirimleri görüntülemek ve aramaları yanıtlamak gibi özelliklere odaklanıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık akıllı saatleri birçok alanda kullanabiliyoruz. Bunlar arasında müzik değiştirme, çeşitli uygulamaları kullanma, fitness takibi ve birçok kişi tarafından kullanılan sağlık izleme özellikleri de bulunuyor.

Bu sağlık izleme özellikleri arasında nabız ölçme, stres ölçme gibi şeylerin yanı sıra kan şekeri ölçümü de bulunuyor. Elbette bu sağlık izleme özelliklerini akıllı saatlere ve akıllı bilekliklere eklemek için şirketlerin bazı onayları alması gerekiyor. Bir internet sitesinde ortaya atılan iddia ise önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek olan Apple Watch Series 7'de kan şekeri ölçümü özelliğinin olacağı yönünde.

Apple Watch Series 7 ve Samsung Galaxy Watch 4 kan şekeri ölçümü yapabilecek:

ET News üzerinde ortaya çıkan raporlara göre Apple Watch Series 7 ve ismi geçici olarak bu şekilde belirtilen Samsung Galaxy Watch 4, kan şekeri ölçümü özelliğine sahip olacak. Bu iddiayı güçlendiren şeylerden biri de Apple CEO'su Tim Cook'un, "Akıllı saatlerimize daha fazla sağlık izleme özellikleri eklemek istiyoruz ancak bunu yaparken başımızın bazı kurumlarla derde girmesini istemiyoruz" şeklinde yaptığı açıklama.

Apple'ın korkusunun sebebi ise biraz önce bahsettiğimiz gibi alınması gereken izinler. Bu tarz sağlık izleme özelliklerini saatlere eklemek için neredeyse bütün ülkelerin kuruluşlarından onay almak gerekiyor zira yanlış yapılan ölçümler kullanıcıların hayatını kaybetmesine sebep olabilir.