Yeni AirPods Pro ve iPhone SE'nin Nisan Ayında Tanıtılacağı

Japonya merkezli Mac Otakara ikinci nesil AirPods Pro ve üçüncü nesil iPhone SE'nin önümüzdeki nisan ayında tanıtılacağını iddia etti. Rapora göre Apple, yeni AirPods Pro'nun şarj kutusunda tasarımsal değişikliklere gidecek.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil teknolojik ürünleri için çalışmalara devam ediyor. Gelen son bilgilere göreyse şirket, önümüzdeki nisan ayında yeni bir tanıtım etkinliği gerçekleştirecek. Japon web sitesi Mac Otakara hem ikinci nesil AirPods Pro hem de üçüncü nesil iPhone SE'nin Nisan 2021'de düzenlenecek bu etkinlikte ilk kez gösterileceğini iddia ediyor.

İddiaların Çinli tedarikçi kaynaklardan gelen bilgilere dayandırıldığı raporda ayrıca, yeni AirPods Pro'nun yeniden tasarlanmış bir şarj kutusuyla birlikte geleceğinden de bahsediliyor. Aktarılanlara göre kutunun kalınlığı 21 mm'de kalırken yükseklik 46 mm, genişlik ise 54 mm olacak. Mevcut AirPods'un şarj kutusu 45,2 mm yüksekliğe ve 60,6 mm genişliğe sahip; bu nedenle yeni kutunun biraz daha dar olacağını söyleyebiliriz.

Yeni AirPods Pro ve iPhone SE, önümüzdeki nisan ayında tanıtılabilir:

Raporda yeni AirPods Pro veya iPhone SE hakkında daha fazla ayrıntı bulunmasa da Bloomberg'den Mark Gurman, daha önceki açıklamalarında Apple'ın ikinci nesil AirPods Pro'daki alttan dışarı doğru çıkan sapı ortadan kaldırarak daha kompakt hale getirmeyi hedeflediğini bildirmişti. Gurman'a göre yeni AirPods Pro, Google Pixel Buds'a benzer şekilde kulağı daha fazla dolduran daha yuvarlak bir şekle sahip olacak.

iPhone SE'ye gelince ise şimdiye kadar ortaya atılan çoğu söylentide, 5,5 inç ya da 6,1 inçlik daha büyük ekrana sahip iPhone SE Plus modelinden bahsediliyordu. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise bu modelin 2021'in ikinci yarısından önce piyasaya sürülmeyeceğini iddia etmişti. Otakara'nın raporunda yer alan cihaz üçüncü nesil iPhone SE olarak adlandırılıyor ve dolayısıyla önceki nesilde yer alan 4,7 inçlik ekranı bu cihazda tekrardan görebiliriz.

Tarihler üzerinden bir karşılaştırma yapmak gerekirse Apple, mevcut AirPods Pro'yu Ekim 2019'da piyasaya sürerken ikinci nesil iPhone SE ise Nisan 2020'de piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle yeni raporun doğru olma ihtimali var ancak bunu görmek için beklememiz gerek.