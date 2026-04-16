Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

Apple, bu yılın kalanında 19 tane daha ürün tanıtmayı planlıyor. Peki bu ürünler neler?

Gökay Uyan

Apple, 50. yılını kutladığı 2026’ya hızlı bir giriş yapmış ve mart ayında birçok ürününü bizlerle buluşturmuştu. iPhone 17e’den iPhone işlemcili ucuz MacBook modeli MacBook Neo’ya kadar birçok ürünün geçen ay geldiğini görmüştük. Ancak bunlar Apple için sadece bir başlangıçtı.

Öyle ki ABD’li teknoloji devi, 2026 boyunca daha çok fazla ürünü bizlerle buluşturacak. Tahmini olarak şirketin 19 farklı ürün daha tanıtmasını bekliyoruz. Peki bu ürünler neler olacak? Gelin bakalım.

Apple’ın bu yılın kalanında tanıtmasını beklediğimiz 19 ürün

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • Katlanabilir iPhone (iPhone Ultra)
  • iPhone Air 2
  • Yeni AirPods Pro
  • Apple Watch Ultra 4
  • Apple Watch Series 12
  • M5 Mac mini
  • M5 Mac Studio
  • M5 iMac
  • M6 MacBook Pro
  • Yeni iPad mini
  • Yeni standart iPad
  • Yeni Apple TV 4K
  • HomePad / HomePad Touch isimli tamamen yeni ekranlı ev ürünü
  • HomePod 3
  • Apple Güvenlik Kamerası
  • Apple Kapı Zili
  • Apple akıllı gözlük

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere her kategoriden birçok yeni ürün göreceğiz. Tabii ki en çok dikkat çekenler iPhone modelleri olacak. Ancak şirket bu sefer bir değişiklik yaparak eylüldeki lansmanda iPhone 18 ailesinin sadece Pro ve Pro Max modellerini tanıtacak. Standart modeli ise 2027 başına bırakacak. Ancak Pro modellerin yanı sıra ilk katlanabilir iPhone’u ve iPhone Air’ın ikinci neslini de göreceğiz.

Bunlar dışında yeni AirPods modelleri, Apple Watch’lar, M6’lı MacBook Pro, yeni iPad’ler, yeni ev ürünleri göreceğiz. Bir ihtimal şirketin günlük kullanıma uygun akıllı gözlük tanıtabileceği de söyleniyor.

