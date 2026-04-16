Apple, bu yılın kalanında 19 tane daha ürün tanıtmayı planlıyor. Peki bu ürünler neler?

Apple, 50. yılını kutladığı 2026’ya hızlı bir giriş yapmış ve mart ayında birçok ürününü bizlerle buluşturmuştu. iPhone 17e’den iPhone işlemcili ucuz MacBook modeli MacBook Neo’ya kadar birçok ürünün geçen ay geldiğini görmüştük. Ancak bunlar Apple için sadece bir başlangıçtı.

Öyle ki ABD’li teknoloji devi, 2026 boyunca daha çok fazla ürünü bizlerle buluşturacak. Tahmini olarak şirketin 19 farklı ürün daha tanıtmasını bekliyoruz. Peki bu ürünler neler olacak? Gelin bakalım.

Apple’ın bu yılın kalanında tanıtmasını beklediğimiz 19 ürün

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Katlanabilir iPhone (iPhone Ultra)

iPhone Air 2

Yeni AirPods Pro

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Series 12

M5 Mac mini

M5 Mac Studio

M5 iMac

M6 MacBook Pro

Yeni iPad mini

Yeni standart iPad

Yeni Apple TV 4K

HomePad / HomePad Touch isimli tamamen yeni ekranlı ev ürünü

HomePod 3

Apple Güvenlik Kamerası

Apple Kapı Zili

Apple akıllı gözlük

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere her kategoriden birçok yeni ürün göreceğiz. Tabii ki en çok dikkat çekenler iPhone modelleri olacak. Ancak şirket bu sefer bir değişiklik yaparak eylüldeki lansmanda iPhone 18 ailesinin sadece Pro ve Pro Max modellerini tanıtacak. Standart modeli ise 2027 başına bırakacak. Ancak Pro modellerin yanı sıra ilk katlanabilir iPhone’u ve iPhone Air’ın ikinci neslini de göreceğiz.

Bunlar dışında yeni AirPods modelleri, Apple Watch’lar, M6’lı MacBook Pro, yeni iPad’ler, yeni ev ürünleri göreceğiz. Bir ihtimal şirketin günlük kullanıma uygun akıllı gözlük tanıtabileceği de söyleniyor.