Huawei, Smart Screen S7 X Pro Mini LED akıllı ekranlarını tanıttı. 3 boyutta sunulan cihaz 288 Hz yenileme hızı başta olmak üzere harika özelliklerle geliyor.

Huawei, en çok telefonlarıyla öne çıksa da her türden başarılı ürüne sahip. Ekranlar ve televizyonlar da bunlardan biri. Şimdi ise şirket, inanılmaz özelliklere sahip yepyeni Mini LED akıllı ekranlar tanıttı. Bu ekran, Smart Screen S7 X Pro ismini alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

S7 X Pro serisi televizyonlar toplamda 3 farklı boyutta gelecek. 65 inç, 75 inç ve 85 inç olmak üzere oldukça büyük boyutlarla sunulacaklar. Fiyatları ise sırasıyla 929 dolar, 1.180 dolar ve 1.623 dolar olarak açıklandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mini LED, 4K çözünürlük, 288 Hz yenileme hızı ve dahası

S7 X Pro serisi gerçekten bir oyuncu monitörü gibi özelliklerle geliyor. Öncelikle bu cihaz, Mini LED teknolojisiyle geliyor. Mini LED, görüntü kalitesini ve kontrastı artırmak için binlerce küçük LED arka aydınlatma bölgesi kullanan bir ekran teknolojisi. Mini LED’de yüksek parlaklık ve artırılmış kontast sunulur ve HDR deneyimini iyileştirilir.

Süper Mini LED ekranlı cihaz, 4K çözünürlük sunuyor ve 1.000'e kadar yerel karartma bölgesine sahip. Ayrıca şirket, 288 Hz’e ulaşan yenileme hızı sunacağını ve bu şekilde oyuncuları da hedeflediğini belirtmiş. Bunların yanı sıra ekrandaki yapay zekâ tabanlı ışık kontrol sistemi, görüntüleme koşullarına uygun olarak parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor ve parlamayı azaltabiliyor.

Ses konusuna da büyük önem verilmiş. 60 Hz’e kadar düşük bas frekanslarına ulaşabilen üç katmanlı 2.1 kanallı ses sistemi var. Böylece ayrı bir ses çubuğuna ihtiyaç duymadan daha iyi bir deneyim sunulabiliyor. Cihazın Harmony OS 4.3 işletim sistemi kullandığını ve şirketin kendi işlemcisinden güç aldığını belirtelim. Cihazın global olarak sunulup sunulmayacağı da belirsiz.