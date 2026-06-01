Apple'ın Akıllı Gözlüklerinin Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Apple'ın yıllardır geliştirdiği Meta Ray-Ban benzeri günlük kullanıma uygun akıllı gözüklerin çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Gökay Uyan

Apple, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Vision Pro modeliyle giyilebilir teknoloji alanına resmen giriş yapmıştı. Ancak şirketin aynı zamanda daha günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban benzeri akıllı gözlükler geliştirdiği de uzun süredir konuşuluyordu. Şimdi ise bu konuda bilgiler geldi.

En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın geçtiğimiz günkü Power On bülteninde paylaştığı bilgiler, Apple’ın akıllı gözlüklerinin ne zaman tanıtılacağını ve nasıl özelliklerle geleceğini gözler önüne serdi.

2027’de tanıtılacak, kamera odaklı olarak gelecek

Gurman’ın edindiği bilgilere göre gözlükler; oval şekilli kameralar, benzersiz renkler ve çoklu çerçeve stilleri içerecek. Apple’ın zamanla gözlükleri bir sağlık cihazına dönüşebileceğine ve sonunda insanların görme biçimini iyileştirebilecek artırılmış gerçeklik teknolojilerini içerebileceğine inandığını da eklemiş. Ancak o teknolojiler muhtemelen yıllar alacak.

Cihaz en başta ekransız, fotoğraf ve video odaklı kameralı modeller olarak gelecek. Ayrıca müzik dinlemek, telefon görüşmeleri yapmak ve Siri bildirimleri almak için hoparlörler ve mikrofonları da barındıracak. Tasarımının Tim Cook’un taktığı gözlüklere benzer şekilde ince, dikdörtgen benzeri olacağı da eklenmiş.

Tim Cook’un bu gözlükleri görevini eylülde John Ternus’a devretmeden önce “en büyük önceliği” olarak gördüğünü de eklemiş. Yani Apple’ın çok önem verdiği bir ürün. Gurman’a göre şirket, 2027’nin sonlarına doğru akıllı gözlüklerini tanıtmayı planlıyor. Fiyatının ise** 200 ila 500 dolar aralığında** olacağını ifade etmiş.

