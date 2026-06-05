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Xiaomi, Bu Sıcak Günlerde Herkese İlaç Gibi Gelecek Sudan Ucuz El Vantilatörü Tanıttı

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Xiaomi, yeni Mijia el vantilatörünü tanıttı. Cihaz, acayip uygun fiyata harika özellikler sunuyor.

Xiaomi, Bu Sıcak Günlerde Herkese İlaç Gibi Gelecek Sudan Ucuz El Vantilatörü Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türden ürün üretmesiyle bilinen bir markaydı. Telefonlardan klimalara, çamaşır makinelerinden hava temizleyicilere kadar çok sayıda kategoriden ürünleri var. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Çinli teknoloji devi, Mijia markası altında yepyeni bir el vantilatörü tanıttı. Özellikle sıcak havaların iyice kendini göstermeye başladığı şu günlerde hızlı ve ucuz bir çözüm arayanlar için harika bir cihaz olacak.

İçerikten Görseller

Xiaomi, Bu Sıcak Günlerde Herkese İlaç Gibi Gelecek Sudan Ucuz El Vantilatörü Tanıttı
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Karşınızda Xiaomi’nin yeni Mijia el vantilatörü

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Xiaomi’nin yeni taşınabilir soğutma cihazı, temel olarak 2 ana özelliğe odaklanıyor. Bunlardan biri 100 kademeli hız ayar sistemi, diğeri ise pil ömrü. Cihazın 63 x 64 x 167 mm boyutları ve 260 gram ağırlığı var. Standart bir akıllı telefon boyutlarında diyebiliriz. Şirket, taşınabilirliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir bir omuz askısı da eklemiş. Böylece çapraz şekilde takabiliyorsunuz. Düz tuş yerine sürgülü bir açıp kapama sistemi de var. Bu şekilde de yanlışlıkla açılma engelleniyor.

İç kısımda fan, karışık akışlı bir pervane ile eşleştirilmiş bir DC motor kullanıyor. Xiaomi'ye göre bu kurulum, 250 m³/saat hava akışı çıkışı ve maksimum 8,5 m/s rüzgar hızı sağlıyor. Cihaz, havayı 5 metreye kadar uzağa üfleyebiliyor. Bu da kamp, yürüyüş veya kuyrukta beklemek gibi açık hava aktiviteleri için ideal olduğu anlamına geliyor. Toplamda 100 kademeli hız ayar sistemi var. Böylece kullanıcı bulunduğu ortama göre küçücük ayarlamalar bile yapabiliyor.

Ekran Resmi 2026-06-05 11.31.31

Cihazda hız ayarlarını ve pil yüzdesini gösteren LED dijital ekran var. Firmanın aktardığına göre 5000 mAh’lik bir bataryayla geliyor ve en düşük hız ayarında 40 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Sadece 10 dakika şarjla 4 saat kullanım sunduğu da belirtilmiş. Xiaomi, el vantilatörünün fiyatının ise yalnızca 29 dolar olduğunu açıkladı.

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