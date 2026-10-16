Apple, Bu Ay Sonu Bir Lansman Daha Düzenleyecek: Neler Tanıtılacak?

Apple, 28 Ekim’de yepyeni bir ürün lansmanı planlıyor. Peki hangi ürünler tanıtılacak?

Apple, geçtiğimiz günlerde bir lansman düzenleyerek yeni akıllı ev ürünlerini resmen bizlerle buluşturmuştu. Ancak şirketin bu ayki etkinlikleri sadece onunla sınırlı olmayacak. Öyle ki ayın sonlarında bir lansman daha göreceğiz.

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Apple, 28 Ekim tarihinde yepyeni bir ürün lansmanı daha gerçekleştirecek. Bu sefer firmanın bilgisayar ve tablet odaklı ürünler tanıttığını göreceğiz. 28 Ekim’de tıpkı bu haftaki etkinlik gibi basın mensuplarını ürünlerini deneyimlemeye çağırdı bile. Yine fiziksel bir lansman beklemiyoruz. Muhtemelen ürünler şirketin sitesinde paylaşılacak blog gönderileriyle duyurulacak.

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Apple 28 Ekim’de ne tanıtacak?

OLED dokunmatik ekran MacBook

iPad mini

M6 MacBook Pro

Yeni iMac

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın aktardığına göre firma, yeni MacBook ve iPad modellerini bu lansmanda bizlerle buluşturmayı hedefliyor. Uzun yıllardır beklenen bir Mac modeli de gelecek. Bu model, OLED panele sahip dokunmatik ekranlı MacBook olacak.

Etkinlikte dokunmatik MacBook’un yanı sıra OLED ekranlı iPad mini, M6 çipinden güç alan 14 inçlik MacBook Pro ve yeni iMac modellerinin de yer alacağı ifade ediliyor. Yani dikkat çeken çok sayıda cihaz göreceğiz.