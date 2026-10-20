Apple, 28 Ekim günü lansman düzenleyeceğini resmen açıkladı. Peki neler tanıtılacak?

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni ev ürünlerine odaklanan bir lansman gerçekleştirmişti. Ancak şirketin bu ayki tek etkinliğinin o olmayacağı, ay sonu bir tane daha lansman düzenleneceği konuşuluyordu. Beklenen açıklama geldi. Firma, önümüzdeki hafta resmen bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

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Apple tarafından yapılan resmî açıklamalara göre "Pro and Tell" isimli lansman, 28 Ekim 2026 tarihinde Los Angeles’ta düzenlenecek. Bu kapsamda basın mensupları ürünleri denemeleri için davet edilmiş. Yine fiziksel bir tanıtım beklenmiyor. Muhtemelen site üzerinden yapılan duyurularla yeni ürünleri göreceğiz. Ürünlerin 28 Ekim günü saat 20.00 sularında tanıtılmasını bekliyoruz.

Neler tanıtılacak?

OLED dokunmatik ekran MacBook

iPad mini

M6 MacBook Pro

Yeni iMac

Firma, yeni MacBook ve iPad modellerini bu lansmanda bizlerle buluşturmayı hedefliyor. Uzun yıllardır beklenen yepyeni bir Mac modeli de gelecek. Bu model, OLED panele sahip dokunmatik ekranlı MacBook olacak. Boyutlarını 14 inç ve 16 inç bekliyoruz . Ayrıca tasarım tarafında ilk kez Dinamik Ada’ya sahip olacaklar ve mevcut modellere kıyasla "belirgin şekilde daha hafif" bir yapıda tasarlanacaklar. Gücünü ise M5 Pro ve M5 Max’ten alacak. Ultra ismi konuşuluyordu ancak muhtemelen Pro ismiyle gelecek.

Etkinlikte tanıtılması beklenen bir diğer cihaz ise baştan aşağı yenilenmiş iPad mini. İddialara göre yeni iPad mini; OLED ekran paneli, yeniden tasarlanmış bir hoparlör sistemi ve yeri değiştirilmiş FaceTime kamerası ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar dışında M6 çipli giriş seviye ayrı bir MacBook Pro ve yine M6 çipiyle güçlendirilen yeni iMac de göreceğiz.