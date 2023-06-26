Apple'ın 30 inçten daha büyük ekrana sahip bir iMac üzerinde çalıştığı bildirildi. Ürün 2023 veya 2024'ün ilk yarısında tanıtılacak. Ancak bu devasa ekranlı bilgisayarın neler sunacağı belli değil.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirketin geleceğe yönelik çalışmalarıyla ilgili konuşan Gurman, Apple'ın 2023-2024 sezonunda oldukça dikkat çekici ürünlerle karşımıza çıkacağını söyledi.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalardaki en dikkat çekici ürün, yeni bir iMac. İddiaya göre Apple, 30 inçten bile büyük ekranlı bir iMac üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Apple'ın bugüne kadar 24 inçten daha büyük bir iMac iler karşımıza çıkmadığını göz önünde bulunduracak olursak, bunun önemli bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Peki 30 inçten daha büyük ekranlı iMac, tüketicilere neler sunacak?

2024 yılına kalabilir

Mark Gurman, Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iMac'ler ile ilgili detaylı bilgi vermedi. Haliyle bu bilgisayarların M2 mi yoksa M3 mü içereceği ya da ekran çözünürlüğü gibi şeyler hala muallak. Gurman, bu iMac'in 24 inç ekranlı yeni modellerle birlikte duyurulacağını söylüyor. Ancak burada da bazı bilinmezler var. Şöyle ki iMac lansmanının 2023'te mi yoksa 2024'te mi yapılacağı belli değil.

Gurman'ın Power On bülteninde bahsettiği tek ürün iMac değil. Kaynağımız, OLED ekranlı yeni iPad Pro'nun, M3 işlemciden güç alan Mac modellerinin, Apple Watch Ultra 2'nin ve tabii ki Watch Series 9 da Apple'ın orta vadede tanıtacağı ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerin neler sunacağını lansman etkinliklerinde resmi olarak görme imkanı yakalayacağız.