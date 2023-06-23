Apple, dün Vision Pro'nun işletim sistemi visionOS’in beta sürümü ve geliştiricilerin uygulama geliştirmesini sağlayacak SDK’sını yayınlamıştı. Bugün ise işletim sisteminin nasıl gözükeceğini gösteren videolar gelmeye başladı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu tanıtarak yepyeni bir ürün kategorisine giriş yapmıştı. Dün ise 2024'te çıkacak cihazın işletim sistemi visionOS’in beta sürümü ve geliştiricilerin uygulama geliştirmesini sağlayacak SDK’sı (yazılım geliştirme kiti) yayınlanmıştı.

Bunun ardından ise işletim sisteminin nasıl görüneceğine dair ilk görüntüler ve bazı özellikler ortaya çıkmıştı. Bugün ise bazı içerik üreticileri, işletim sisteminin bilgisayarda simüle edilen hâline dair videolar yayınladı. Videolar, visionOS’in nasıl görüneceğine dair bizlere fikirler veriyor.

visionOS, bir nevi böyle gözükecek

Örneğin MacRumors tarafından paylaşılan bir video, işletim sisteminin ana ekranının nasıl olacağını gösteriyor. Ancak görüntülerin, bilgisayar üzerindeki simülasyona ait olduğunu, yani Vision Pro başlığında tam olarak böyle gözükmeyeceğini tekrar belirtmekte fayda var. MacRumors, beta sürümün tam olarak başlık deneyimini yansıtmadığını; ancak temsili olarak yeterli olduğunu söylüyor.

Videoda denetim merkezi ve uygulamaların nasıl gözükeceğine de bir bakış atabiliyoruz. Ana ekran, tıpkı iOS’te olduğu gibi kişiselleştirilebiliyor ve uygulamalar dosyalarda toplanabiliyor. Denetim merkezinden ise “aydınlık, karanlık veya otomatik” modları görülebiliyor. Ayrıca Vision Pro’yu belli süreliğine başkasına verebileceğiniz “Misafir Modu”nun görünümüne de bir bakış atabiliyoruz.

Ayrıca uygulamaların başlıktan nasıl kullanılacağı da videoda yer alıyor. Örneğin YouTube’dan bir video açtığınızda önünüze kocaman bir ekran geliyor. Tabii ki video izlemek, gerçekte bu videodakinden çok daha iyi bir deneyim olacaktır. Ayrıca hareket etmiyorken kullanabileceğiniz Seyahat Modu, etrafınızdaki dikkat dağıtıcı unsurları engelleyerek deneyimi iyileştiriyor.

Uygulamalar ve klavye nasıl olacak?

AppleInsider tarafından paylaşılan bir başka inceleme videosunda da visionOS’in kullanıcı arayüzüne bakabiliyoruz. Safari ve Harita uygulamaların nasıl çalışacağı, klavye görünümü, FaceTime ve ortamlarda kısaca videoda gösterilmiş.

Apple Track tarafından paylaşılan bir başka videoda da işletim sistemi detaylı bir şekilde inceleniyor. Uçan uygulamalar görmenin garip hissettirdiğini söyleyen Apple Track, arayüzde gezinerek uygulamaların farklı açılardan görünümünü de gösteriyor. Ayrıca farklı ortamları, ayarları ve birçok uygulamayı da detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu videolarda imleç mouse ile kontrol edilse de başlık kullanıldığında sistemin gözler ve ellerle yönetileceğini ekleyelim.

visionOS’ten gelen videolardan birkaçı bu şekilde. Sürümü inceleyenlerin çoğu, tahmin edebileceğiniz gibi şimdilik bir şey söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor. Başlığı gerçekten takıp işletim sisteminin son hâlini görmeden kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak videolardan, kullanıcıların alıştıktan sonra hoşuna gidebilecek bir işletim sistemi olabileceğini görebiliyoruz.