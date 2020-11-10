Apple, her etkinlikte olduğu gibi bugün düzenlenecek etkinlik öncesinde de Apple Store'un internet sitesini kapattı. İnternet sitesinde 'Hemen döneceğiz.' ifadesine yer verildi.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde bir duyuru paylaşarak 10 Kasım akşamında (bu akşam) yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Etkinliğin ana sloganıysa 'One More Thing' (Bir Şey Daha) olarak yer almıştı. Bu etkinliğin bugün gerçekleştikten sonra Apple, son 2 ay içinde 3 farklı etkinlik düzenlemiş olacak.

15 Eylül günü düzenlenen etkinlikte şirket, yeni Apple Watch ve Apple Watch SE akıllı saatlerinin yanı sıra yeni iPad modellerini tanıtmıştı. 13 Ekim günü düzenlenen ve eylüldeki etkinliğin ikinci ayağı olarak sayılan etkinlikteyse iPhone 12 serisi sonunda karşımıza çıkmıştı.

Apple Store yeniden karanlığa büründü:

Apple'ın muhtemelen bu yıl içindeki son etkinliği olacak olan bugünkü etkinlik öncesinde Apple Store'da benzer bir manzara görmeye başladık. Şirket, mağaza sayfasını etkinlikte tanıtılacak ürünler ve hizmetlere şimdiden hazırlanmaya başladı. Apple Store'da "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin" ifadesi yer aldı.

Apple Store, muhtemelen önceki etkinliklerde de olduğu gibi etkinlik sırasında veya sonrasında yeni tanıtılmış ürünlerine yer vermeye başlayacak. Şirketin bugün tanıtacağı yeni ürünleriyse muhtemelen merakla beklediğimiz ARM mimarili işlemciye sahip yeni Mac bilgisayarlar olacak.

Apple, haziran ayındaki WWDC etkinliğinde yaptığı açıklamada Intel'in işlemcilerinden 2 yıl içinde kopacağını açıklamıştı. Şirket, Mac bilgisayarlarında bundan böyle Apple'ın kendi üretimi olan ARM tabanlı işlemcilerin yer alacağını belirtmişti. Bilgisayarların nasıl bir performans artışı sunacağıysa henüz belirsiz.

Apple'ın kendi işlemcisine sahip ilk Mac'lerin yanı sıra etkinlik, muhtemelen AirTags ve AirPods Studio kulaklıkları gibi ürünlere de yer verecek. Ayrıca iddialara göre etkinlikte yeni Apple TV de yer bulacak. Etkinlik, TSİ 21.00'da başlayacak ve bizler her zaman olduğu gibi canlı olarak sizleri bilgilendireceğiz.