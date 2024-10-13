Apple, Akıllı Ev Pazarını Ele Geçirmeye Hazırlanıyor

Apple, uzun zamandır pek de odaklanmadığı akıllı ev pazarındaki stratejisini değiştiriyor: oldukça agresif bir strateji ile.

Geçmişte akıllı ev pazarında ciddi sorunlarla karşılaşan Apple, bu pazardaki payını arttırmak için agresif bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Bunun için Apple, yeni bir homeOS işletim sistemi, akıllı ekran ve robotik masaüstü cihaz geliştirmek için çalışıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın açıklamalarına göre Apple, yeni stratejisinde üç temel bileşene odaklanacak. Bu bileşenler ekranlar, yapay zekâ ve yazılım olacak. Bu kapsamda Apple yeni, HomePod benzeri iPad benzeri ekranlar tanıtacak. Bu ekranlar sayesinde kullanıcılar içerik akışını yönetebilecek, FaceTime aramaları gerçekleştirebilecek ve internette gezinmek mümkün olacak.

Apple, yapay zekâyı evlere taşıyacak

Apple'ın yeni stratejisinde en önemli kozlarından biri ise yapay zekâ olacak. Şirketin yapay zekâ platformu konumunda bulunan Apple Intelligence, ev otomasyonunu kontrol edecek, cihazların ve uygulamaların hassas kontrolünü sağlayacak. Gurman'a göre Apple'ın robotik masaüstü cihazı ise 1000 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelecek ve firmanın Apple Intelligence için üreteceği ilk ürün olacak.

Yazılım tarafında ise Apple, tvOS üzerine inşa ettiği homeOS işletim sistemini geliştiriyor. Cupertinolu teknoloji devi yakın zamanda Home uygulamasını düzenlemeye başlamıştı. Bu da akıllı ev cihazları için yeni bir döneme işaret ediyor.

Gurman'a göre Apple, daha önce başarısız olduğu bu pazarda başarılı olabilir zira Amazon ve Google gibi rakipleri de bu pazarda hakimiyet kuramamış durumda. Apple, markanın güçlü itibarı ile avantajı eline geçirebilir.