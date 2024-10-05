Xiaomi, akıllı ev aletlerinde yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor ve şirket yeni buzdolabıyla adından söz ettirmenin peşinde.

Xiaomi, yeni akıllı ev aleti Mijia Refrigerator Pro Cross 508L'yi piyasaya sürdü. Bu şık ve ince tasarımlı buzdolabı, gelişmiş özellikleri ve HyperOS entegrasyonu ile dikkat çekiyor.

508 litrelik toplam kapasiteye sahip olan bu buzdolabı, 325 litrelik bir buzdolabı bölmesi ve 183 litrelik bir dondurucu bölmesi sunarak büyük evler için ideal bir çözüm sağlıyor. Ultra ince tasarımı, sadece 60 cm derinliği ile standart mutfak dolaplarına tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm sunuyor. Şık tasarımıyla mutfaklara modern bir dokunuş kazandıran buzdolabı, aynı zamanda yerden tasarruf sağlayan kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor.

Çift sistemli soğutma teknolojisine sahip

Mijia Refrigerator Pro Cross 508L, çift sistemli soğutma teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri için ayrı soğutma sağlayan çift evaporatör ve çift fan sistemiyle destekleniyor. Bu sayede iki bölme arasında koku karışımı önlenirken, 1°C'nin altındaki hassas sıcaklık kontrolü sayesinde gıdaların daha uzun süre taze kalması sağlanıyor. Dondurucu, -30°C'ye kadar derin dondurma kapasitesine sahip ve bu sayede yiyeceklerin uzun süre saklanabilmesi de mümkün.

Xiaomi'nin bu yeni buzdolabının enerji verimliliği de oldukça yüksek. Günde 1 kWh'ten az enerji tüketen buzdolabı, enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu bir kullanım sunuyor. Ayrıca yalnızca 35 desibel gürültü seviyesi ile oldukça sessiz çalışarak ev sakinlerini de rahatsız etmiyor.

Hijyen çözümünde de birebir

Mijia Pro Cross 508L, aynı zamanda hijyen konusunda da yenilikçi çözümler sunuyor. Entegre iyon jeneratörü ve ultra ince fan sistemi sayesinde hava kanalı sterilize ediliyor ve %99,99 oranında antibakteriyel koruma sağlanıyor. Bu sayede depolanan yiyecekler için daha temiz ve sağlıklı bir ortam mümkün kılınıyor.

Lüks Star Satin Silver kaplama ve dokunmatik ekranı ile hem görsel hem de işlevsel açıdan üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunan buzdolabı, Xiaomi'nin HyperOS sistemi ile de entegre çalışıyor. Kullanıcılar bu sayede cihazı Mijia uygulaması veya Xiao AI aracılığıyla sesli komutlarla kontrol edebiliyorlar.

Mijia Pro Cross 508L fiyatı

Çin'de 3999 Yuan (yaklaşık 570 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulan Mijia Pro Cross 508L, geniş depolama kapasitesi ve teknolojik yenilikleriyle adından bir süre daha söz ettirecek gibi.

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