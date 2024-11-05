Apple'ın şirket içi gerçekleştirdiği iddia edilen yeni bir anket, şirketin üzerinde çalıştığı akıllı gözlüğe yönelik beklentiler üzerine.

Apple’ın akıllı gözlüklerle ilgili gerçekleştirdiği bir şirket içi anket, şirketin gelecekteki ürün stratejileri hakkında önemli ipuçlarını gün yüzüne çıkardı.

Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine göre Apple, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine benzer bir ürün çıkarma fikrini değerlendirirken çalışanları arasında bir kullanıcı deneyimi anketi yaptı. Bu anketle mevcut pazardaki akıllı gözlüklerin kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirildiği ve hangi özelliklerin daha fazla ilgi gördüğü analiz edildi.

Apple, Meta ile rekabet etmeyi amaçlıyor

Apple'ın Ürün Sistemleri Kalite ekibi tarafından çalışanlara gönderilen bir e-postada, "mevcut pazar akıllı gözlüklerine dayalı bir kullanıcı çalışması" için gönüllülerden katılım talep edildi. Apple’ın bu tür şirket içi anket ve odak gruplarını sıkça kullandığı biliniyor. Şirketin kendi çalışanlarını kullanması, gizliliği koruyarak ürün gelişim sürecini yönetmesine olanak tanıyor.

Eğer Mark Gurman'ın haberi doğruysa Apple gelecekte gerçekten bir akıllı gözlük ile karşımıza çıkabilir. Bildiğiniz üzere Meta’nın gözlükleri bir kamera ve entegre yapay zekâ ile donatılmış durumda. Bu sayede kullanıcılar çevreleri hakkında sorular sorabiliyor ve anında bilgi alabiliyor. Apple’ın geliştirmeyi düşündüğü akıllı gözlüklerde ise Siri entegrasyonu, kamera, dâhili hoparlör ve sağlık takibi gibi özelliklerin yer alabileceği belirtiliyor.

Tabii bir diğer önemli nokta da fiyat konusu olacak. Apple ürünlerinde olabildiğince en üst seviye donanımlara yer vermeyi seviyor ve bunu en son Vision Pro'nun fiyatlandırmasında da görmüştük. En üst seviye donanımların her daim en yüksek satış başarısını yakalayacağı gibi bir durum olmadığından, Apple'ın Meta gibi önemli bir rakibi varken akıllı gözlüğünü nasıl fiyatlandıracağı büyük önem taşıyor.

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