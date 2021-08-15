Apple'ın Makine Öğrenimi Araştırma bölümü, sağlık alanında kullanıcıları önceden uyarma potansiyeli bulunan bir yöntem ortaya koydu. AirPods gibi giyilebilir cihazlar sayesinde ses üzerinden solunum ritminin izlenebileceğini ortaya koyan araştırmacılar, bu sayede pasif şekilde de olsa sağlık sorunlarının önceden tahmin edilmesine yardımcı olacak.

Sağlık alanında hem gündelik kullanıcılarından hem de sağlık çalışanlarından oldukça iyi geri dönüşler alan Apple, hesaplamaların kritik olduğu bu alanda oldukça stabil ve ileri seviye teknolojiler kullanmakta. Yatırımlarını bu alanda durmadan devam ettiren şirket, yaygın kullanıma geçtiğinde birçok büyük hastalığın daha gelişmeden tespit edilmesine yardımcı olacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Apple’ın Makine Öğrenimi Araştırmaları bölümünün yürüttüğü çalışma, günlük olarak kullanılan cihazların herhangi ek bir eylem gerektirmeden solunum ritmini takip etmesini kapsıyor. Mikrofon üzerinden bunu gerçekleştiren cihazlar, pasif olarak hastalık teşhislerine yardım edebilir.

Nefes alıp verirken çıkan ses, solunum ritmini izlemede kullanılacak:

Yapılan çalışmada 21 kişinin solunum verileri, kullanılan cihazda açık olan mikrofon üzerinden yoğun bir egzersizin öncesinde, egzersiz sırasında ve egzersiz sonrasında toplandı. Elle toplanan veriler, sesin, pasif olarak solunum ritmi izlemede uygun bir yol olabileceğini ortaya koydu.

Söz konusu çalışma, hastalık gelişiminin izlenmesi ve kalp, akciğer gibi organların zaman içindeki durumunun gözlenebilmesi açısından önem taşıyor. Normal şartlarda uzun zaman aralıklarını kapsayan nefes sorunlarını kişiler kendileri belirttiği için her zaman doğru olacağından emin olunamıyor fakat gündelik olarak bu kişilerin yanlarında taşıdığı ve nefes ritimlerini izleyen bir cihaz, bu ritmin nesnel bir şekilde ölçümünü sağlayabilir.

Yeni nesil AirPods’un bu yöntemle gelip gelmeyeceği bilinmiyor. AirPods dışında Apple Watch da bu yöntemin entegre edilebileceği cihazlar arasında yer alıyor. Zira yapılan çalışmada hangi Apple cihazın kullanıldığı belirtilmemiş. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.