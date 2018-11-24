Büyük bir yükselişin ardından ciddi bir çöküşe geçen Apple, dünyanın en büyük piyasa değerine sahip olma unvanını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda Apple hisseleri sebepsizce lunaparklarda bulunan heyecan trenleri gibi dalgalanıyordu. Yine de Apple hisselerinin bu treni, geçtiğimiz aylardaki yatırımcıları eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kendine çekti. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Apple üzerine yatırım yapmak için cidden kalbinizin sağlam olması gerekiyor.

Dört aydan daha az bir süre önce Apple hisseleri tabiri caizse uçuşa geçmişti. Ağustos ayının başlarında Apple hisseleri 207 dolar gibi bir seviyedeydi ve bu sebeple Apple tarihin ilk trilyon dolarlık şirketi konumuna geldi. Bunun üzerine Apple hisse fiyatlarını artırmaya devam etti. Hatta bundan yedi hafta önce hisselerinin fiyatını 231 dolara çıkardı. Bu çok büyük bir artış gibi görünmese de yüzde onun üzerinde bir fiyat artışı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Bugüne dönersek Apple’ın hisse fiyatlarının hızla düştüğünü görebiliriz. Son raporlara göre iPhone XR satışları beklentilerin altına düşmekte. Tabii ki firmanın cihazın üretimini durdurduğundan bahsetmiyoruz bile.

Az önceki fiyatların aksine şu anki hisse fiyatları 172,29 dolar. Yine bir bağlama oturtmak için size bu fiyatların bir hafta içinde yüzde yirmi beşin üstünde bir düşüş gördüğünü söyleyebiliriz. Anlayacağınız üzere Apple’ın trilyon dolarlık şirket olması başarısı artık güzel bir anıdan başka bir şey değil. Bunun yanı sıra piyasa değeri de diğer şirketlere oranla büyük bir hasar yemiş durumda.

Apple’ın şu anki piyasa değeri yaklaşık 746 milyar dolar. Yine karşılaştırma yapabilmeniz için Microsoft’un piyasa değerinin 753 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz. Apple’ın piyasa değeri hala Amazon ve Google gibi şirketlerin önünde olsa da Apple hisselerindeki düşüş bu şekilde devam ederse bu durumun değişeceğini de söyleyebiliriz.