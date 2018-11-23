2011 senesinde Apple'a karşı açılan App Store davasının yedinci senesine girildi ve henüz bir gelişme kaydedilmiş gibi görünmüyor.

Apple, tüm büyük şirketlerin başına geldiği üzere türlü davalarla uğraşıyor ve bu davalar her zaman kısa süren ve geçip giden şeyler olmuyor. 2011 senesinde şirkete karşı açılan bir dava da tam yedi senedir devam ediyor ve görünüşe bakılırsa uzun süre daha devam edeceğe benziyor.

Söz konusu dava, aslında Apple'dan ziyade App Store ile ilgili. Davacılar, Apple'ın iOS cihazlar için sunulan tüm uygulamaları yasal olarak yalnızca App Store'dan indirilebilir kılmasının rekabet ortamına zarar verdiğini ve Apple'ın bu durumdan haksız kazanç elde ettiğini iddia ediyor. Üçüncü parti uygulamaların iOS cihazlarda kullanılabilir olmamasının antitröst yasalarının (Haksız kazanç veya tekelci olarak sürdürülen ticari faaliyetleri engelleyen yasaların) ihlaline yol açtığı söyleniyor.

Apple, bildiğiniz üzere bunu 'kullanıcıları zararlı yazılımlardan korumak ve gizlilik ile güvenliği sağlamak' için yaptığını söylüyor ve aslında bu anlamda çok da haksız sayılmaz. Çünkü güvenlik açıkları ile zararlı yazılımlar her zaman için mobil cihazlarda büyük bir sorun olmuştur. Ancak söz konusu fiyat politikası olduğunda manzara değişiyor çünkü Apple, uygulamalardan aldığı pay sebebiyle fiyatların yüksek olmasına sebep oluyor.

Davacılar da Apple'ın bu politikadan vazgeçmesini ve daha özgür bir platforma izin vermesini istiyor ancak dava yedi senedir devam ediyor ve henüz bir gelişme yaşanmış değil. Ancak genel görüş Apple'ın kazanan taraf olacağı yönünde.