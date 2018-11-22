California, ABD merkezli teknoloji devi Apple için işler son zamanlarda hiç mi hiç iyi gitmiyor.

Eylül 2018'de yeni nesil iPhone modellerini tanıtmasından sonra beklediği ilgiyi göremeyen Apple, hissedarlarının endişeye kapılmasına sebep oldu. iPhone XR'dan yüksek satış miktarları bekleyen teknoloji devi, cihazlarını tanıtmasının üzerinden birkaç hafta geçmiş iken, iPhone XR'ın üretimine ait bantların sayısında azalıma gitmişti.

Hisse fiyatları yılın başındakine göre şu an itibariyle sadece %2.3 yukarıda olan Apple, Ekim ayında ise hisse fiyatlarında %20'den fazla değer kaybetmişti. Lumentum gibi Apple'ın parça tedarikçilerinin de üretimlerinde azalma yaşanmasıyla hisse sahipleri endişeye kapıldı. Aynı zamanda Apple'ın ürünlerinin fiyatlarının oldukça yüksek olması, Apple'ın satışlarının oldukça yavaşlamasına yol açtı.

Satışların düşmesinin ardından Apple, hangi üründen ne kadar sattığını artık kamuoyuna duyurmayacağını açıklamıştı. Apple'ın şu ana kadar yaptığı her hareket, insanlarda şüphe uyandırıcı nitelikte. Uzmanların yorumlarına göre Apple'ın durumu, ilerleyen yıllarda da inişli çıkışlı seyir edecek ancak uzun vadede, şirketin geleceği umut vadediyor.