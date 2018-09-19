Google, AppleCar Kullanıcılarının Büyük Derdine Derman Oldu

iPhone kullanıcılarının neredeyse yıllardır beklediği yenilik sonunda geldi: Google, Haritalar uygulamasını CarPlay'de kullanılabilir hale getirdi.

Hangi platformu seviyor, hangisini kullanıyor olursanız olun kısıtlamalardan ve belli alternatiflerle sınırlandırılmaktan hiç kimse hoşlanmaz. Apple CarPlay, piyasaya çıktığından beri sadece Apple Haritalar uygulamasına destek veriyor ve bu kullanıcılarını hiç mutlu etmiyordu.

4 yılı aşkın süreç artık son bulmuş durumda. Bir süre önce uygulamanın Apple CarPlay'de kullanılabilir olacağının sözünü veren Google, sözünü yerine getirerek uygulamayı devreye soktu. Artık Apple Haritalar'ın yanı sıra Google Haritalar'ı da kullanabileceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yegane unsur cihazınızı iOS 12'ye güncellemiş olmanız.

Eğer Google Haritalar'la da yetinmek istemiyorsanız ve yine Google'ın sahibi olduğu Waze uygulamasını kullanıyorsanız bir güzel haberimiz daha var: Google, çok yakın zamanda Waze desteğini de sağlayacağının sözünü verdi. Böylece Apple CarPlay kullanıcıları, 4 yıldır süregelen bir keşmekeşten de kurtulmuş oldu.