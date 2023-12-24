Birbirinden farklı konularla karşımıza çıkan Apple CEO'su Tim Cook, maaş kesintisine rağmen büyük bir servete sahip.

Apple’ı Steve Jobs’ın ardından devralan ve şirkette büyük adımlar atılmasını sağlayan Tim Cook, farklı söylemleriyle veya yaptıklarıyla sık sık gündeme gelerek kendini unutturmuyor. Bu yıl içinde kendisi, beklenmeyen bir şekilde maaşına indirim yaparak uzun süre gündemden düşmek bilmemişti.

Bu bağlamda kendisinin 2022 yılındaki hedef kazancı 84 milyon dolarken 2023 senaryosunda bu miktar, 49 milyon dolara gerilemişti. Fakat Forbes tarafındaki verilere göre Apple CEO’su, bu kesintiye rağmen devasa bir miktarı elinde tutuyor. Fakat işin garibi, en zenginler listesinde buna rağmen 4 haneli sayılarda yer alıyor.

Tim Cook’un serveti 1,9 milyar dolar.

Bunun haricinde kendisi, 3,3 milyon Apple hissesini elde tutuyor. Bunların yaklaşık değeri ise 651 milyon dolardan fazla. Doğal olarak milyarder statüsünde olan Tim Cook, en zengin olmaya yakın bile diyemiyoruz. Zira kendisi, milyarderler listesinde 1647. sırada yer alıyor. “Bu kadar milyarder var mı?” diye düşünme payı vermeden listenin başında, 211 milyar dolarlık servetle Bernard Arnault’un yer aldığını belirtelim.

Tim Cook’un hemen önünde Rippling’in kurucusu Parker Conrad, arkasında ise Ashmore Group’un CEO’su Mark Coombs yer alıyor.

Bu yıl Tim Cook liderliğinde Apple, 3 trilyon dolarlık şirket değerini aşmayı başardı. Bazı analistler, bu değerin 2024 sonuna kadar 4 trilyon dolara ulaşacağını belirtiyor. Yani baktığımızda Tim Cook, Apple çatısı altında oldukça iyi işler çıkarmaya devam ediyor. 2024’te şirketin ve kendisinin ne durumda olacağını da hep birlikte göreceğiz.