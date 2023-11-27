Tim Cook, katıldığı bir podcast yayınında işe alınan personellerde aradıkları özellikleri açıkladı. Apple CEO'su, hayatın her kesiminden personele ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bugün sokağa çıkıp insanlara "Hangi şirkette çalışmak isterdiniz?" diye bir soru yöneltsek, büyük bir çoğunluktan Apple cevabını alırız. Neticede herkes, dünyanın en büyük firmalarından birinde çalışmak isterler. Peki Apple'da çalışmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı, şirket CEO'su Tim Cook tarafından verildi.

Apple CEO'su, geçtiğimiz günlerde Dua Lipa'nın sunduğu bir podcast yayınına katıldı. Yayın sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cook, Apple'da çalışmak isteyenlerin hangi vasıflara sahip olması gerektiğini de açıkladı.

"1+1'in 3 olduğuna inanlarla çalışıyoruz"

Tim Cook, Dua Lipa'ya "1+1'in 3 olduğuna inanlarla çalışıyoruz." şeklinde ilginç bir cümle kurdu. Teknoloji üzerine çalışan, matematiğin ön planda olduğu kodlama yapan bir şirketin CEO'su için bu cümle oldukça garipti. Tim Cook, bu cümlenin altında yatan iş birliği yeteneği mesajını şöyle açıkladı:

"İçindekinin en iyisini ortaya çıkaran insanlarla çalışmak inanılmaz bir duygu ve temelde hepimiz 1+1'in 3'e eşit olduğuna inanıyoruz. Senin fikrin artı benim fikrim, tek başına bireysel fikirlerden daha iyidir."

"Hayatın her kesiminden personele ihtiyacımız var"

Tim Cook'a göre Apple'ın, üniversite diploması olsun veya olmasın, hayatın her kesiminden personele ihtiyacı var. Ayrıca bu personellerin iş birliği yapabiliyor olmalarına ek olarak; soru sormaktan korkmamaları, yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilmeleri gerekiyor.

Apple CEO'su, kod yazmanın önemli bir yetenek olduğunu, bunun sektörel yaşam dışında da çeşitli beceriler kazanılmasını sağladığına inandığını aktardı. Ancak bu demek değil ki Apple'ın tüm çalışanları kodlama biliyor. Tim Cook, kodlama bilmeyen personelin de pekâlâ işe alındığını söyledi.