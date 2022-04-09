Apple, Çift Girişli Şarj Adaptörü Üzerinde Çalışıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, kendi internet sitesinden paylaşıp sildiği bir belgeye göre dev şirket yeni bir ürünü piyasaya sürebilir. Belge incelendiğinde bu ürünün çift girişli bir 35W gücünde USB-C şarj adaptörü olduğu, aynı anda iki cihazı şarj edebileceği gözlemlendi.

Dünyanın en değerli şirketleri arasında bulunan Apple, her yıl yeni cihazlar piyasaya sürerek teknoloji dünyasının zirvesinde yer almaya devam ediyor. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde merakla beklenen WWDC konferansının bu yıl 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılacağı duyuran ABD merkezli dev şirketin yeni bir ürün üzerinde çalışıyor olabileceği ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre Apple, kendi internet sitesinden bir destek belgesi yayımladı. Belge incelendiğinde ise dev şirketin iki bağlantı noktasına sahip yepyeni bir USB-C şarj adaptörünü piyasaya sürebileceği görüldü. Durumu ilk tespit eden 9to5Mac isimli haber sitesi, adaptör hakkındaki belgenin yayımlandıktan kısa bir süre sonra Apple’ın sitesinden kaldırıldığını ifade etti.

iPhone ve Apple Watch’ı aynı anda şarj edebilecek

Haberlerde, Apple’ın yeni bir 35W güç verebilen çift USB-C girişli adaptör üzerinde çalıştığı aktarıldı. Ürünün ‘Apple 35W Çift USB-C Portlu Güç Adaptörü’ olarak tanımlandığı belgede, kullanıcıların USB-C kablosunu adaptördeki bağlantı noktalarından birine takabileceğini belirten ifadelere de yer verildiğini söyleyelim.

Gelen açıklamalarda bu ürünün iPhone ve Apple Watch gibi cihazları aynı anda şarj edebilecek kadar güçlü olduğu da aktarıldı. Ayrıca şu an için piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsiz olan adaptörün, geleneksel silikon tabanlı adaptörlere bir alternatif olarak gösterilen ve daha küçük ve verimli olduğu belirtilen GaN teknolojisine sahip bir ürün olabileceği de iddia ediliyor. Apple’ın bu tarz adaptörler piyasaya süreceği uzun zamandır söyleniyordu.