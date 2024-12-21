Apple'ın Bagaj Kaybına Son Verecek Teknolojisini Kullanan Tüm Hava Yolu Şirketleri

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Apple'ın Find My için geliştirdiği yeni teknoloji, uçak yolculukları sırasında yaşanabilecek kayıp bagaj olaylarını imkânsız hâle getiriyor. Peki Apple'ın yeni teknolojisi, hangi hava yolu şirketlerinde kullanılabilecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18.2'de "Find My" özelliğini ciddi anlamda iyileştirdi. Yapılan çalışmalar ile hava yolu ile seyehat eden kullanıcılar için valiz kaybolmasını imkânsız hâle getirecek bir sistem oluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türk Hava Yolları'nın da bu sistemin bir parçası olduğundan bahsetmiştik.

Ancak Apple, Find My'ın yeni özelliği için elbette sadece Türk Hava Yolları ile anlaşmadı. Şirketin, bu teknoloji için iş birliği yaptığı başka firmalar da var ve bu haberimizde o firmaların tamamına bakacağız. Böylelikle seyehat planlarınız varsa bu şirketleri öncelikli olarak değerlendirebilirsiniz.

Apple'ın valiz kaybolma riskini bitiren özelliğini kullanabilen tüm hava yolu şirketleri:

Apple Find My hangi hava yolu

  • United Airlines
  • Delta Air Lines
  • British Airways
  • Lufthansa
  • Air Canada
  • Air New Zealand
  • Türk Hava Yolları
  • Aer Lingus
  • Austrian Airlines
  • Brussels Airlines
  • Swiss International Air Lines
  • Eurowings
  • Iberia Airlines

Find My'ın yeni özelliğine ilişkin detaylı bilgi için:
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Kaynak : https://9to5mac.com/2024/12/19/airtag-share-location-with-airlines-luggage/
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