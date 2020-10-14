Son günlerde COVID-19 vakalarında artış görülen Fransa, bu sebeple Paris’in de aralarında bulunduğu 8 büyükşehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak akşam 21.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Koronavirüs pandemisi farklı ülkelerde farklı zamanlarda patlak verdiği için sürekli yükselmeye devam etti. Çin’den sonra ilk başta Avrupa’da etkisini çok ciddi şekilde gösteren COVID-19, daha sonrasında Amerika kıtasına sıçramış ve ABD ile Brezilya başta olmak üzere pek çok ülkede vaka patlamasına neden olmuştu. Özellikle yaz döneminde Avrupa’da hafifleyen pandemi, şu sıralar 2. dalga olarak yeniden karşımıza çıkıyor.

Vakaların yeniden artmaya başladığı Avrupa ülkesi Fransa ise pandemiyi kontrol altına almak için olağanüstü hal ilan etti. Bu karar kapsamında Paris dahil sekiz büyük şehirde 21.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerlerin başkent Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Marsilya, Saint Etienne Toulouse ve Montpellier şehirleri olduğunu açıkladı. 17 Ekim’de başlayacak yasak en az 4 hafta boyunca sürecek ve sonrasında tekrar uzatılabilecek.

İşletmelere ekonomik destek verilecek

Macron, bu yasak sonucu olumsuz etkilenecek restoran gibi işletmelere ekonomik destek vereceklerini duyurdu. Fransa’da 25 Haziran’dan sonra ilk kez hastanede tedavi gören COVID-19 hasta sayısı 9 bini aştı. Bu da ülkenin yeni kararlar almasına neden oldu.

İmkanı olan şirketlerde evden çalışılması isteniyor

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili konuşmalarına devam eden Macron, evden çalışma imkanı bulunan şirketlerin haftada 2 veya 3 gün evden çalışması gerektiğini söyledi. Bu konuda bir açıklama yapılmamış olsa da çok yakında Avrupa’nın diğer ülkelerinde de yeni yasakların gelmesi bekleniyor.