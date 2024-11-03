Apple, Globalstar’a 1.5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Uydu iletişimini güçlendirmeyi ve Acil SOS hizmetlerini genişletmeyi planlıyor.

Apple, uydu iletişimi alanında önemli bir adım atarak Globalstar’a yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımla birlikte Globalstar’ın uydu ağı üzerinden sunduğu Acil SOS ve mesajlaşma hizmetlerinin genişletilmesi hedefleniyor.

Apple, bu yatırım sayesinde Globalstar’ın uydu ağını güçlendirmeyi ve daha fazla hizmet sunmayı planlıyor. Şu anda iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 kullanıcıları, mobil ağlarının dışında kaldıklarında Acil SOS aracılığıyla bu uydu hizmetlerinden faydalanabiliyor. Apple yakın zamanda metin mesajı gönderme seçeneğini de bu hizmetlere eklemişti.

Uydu iletişimini güçlendirecek

Globalstar, yatırım ile birlikte yeni bir uydu takımı ve yer altyapısını geliştirmeyi planlıyor. Şirket %85'lik bir kapasiteyi Apple’a tahsis edecek ve Apple, müşterilere sunulacak bazı hizmetler için ön ödeme yapacak. Ancak Apple bu yatırımın iPhone kullanıcıları için ne gibi ek hizmetler sağlayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple’ın Globalstar’a yaptığı bu büyük yatırım, uydu tabanlı iletişim hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak kullanıcıların acil durumlarda daha güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayabilir.