Apple, iPhone 14 Plus modellerindeki arka kamera hatası için ücretsiz onarım programı başlattı. 10 Nisan 2023 ile 28 Nisan 2024 arasında üretilen cihazları kapsıyor.

Apple, bazı iPhone 14 Plus modellerinde tespit edilen arka kamera sorununu gidermek için ücretsiz bir onarım programı başlattı.

Arka kamerada yaşanan sorun nedeniyle, belirli cihazlarda önizleme görüntüsünün oluşmadığı bildirildi. Sorunlu cihazlar Apple veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak onarılacak.

Apple'dan ücretsiz kamera onarım programı

10 Nisan 2023 ile 28 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilen iPhone 14 Plus modellerini kapsayan bu programda, kullanıcılar cihazlarının seri numarasını Apple’ın destek sayfasına girerek sorundan etkilenip etkilenmediklerini kontrol edebilecekler.

Onarım programı cihazın ilk satış tarihinden itibaren üç yıl boyunca geçerli olacak. Daha önce arka kamera sorunu nedeniyle ücretli onarım yaptıran kullanıcılar, Apple’dan geri ödeme talep edebilecekler.