Apple, Wonderlust etkinliğinde ikinci nesil Apple Watch Ultra’yı tanıttı. Teknoloji devinin en güçlü ve en pahalı akıllı saati, çok fazla olmasa da önemli iyileştirmelerle geldi. İşte Apple Watch Ultra 2’nin tüm özellikleri…

Tüm dünyanın beklediği Apple etkinliği “Wonderlust”, geçtiğimiz dakikalarda başladı. iPhone 15 ailesinin ana odak olduğu etkinlikte yeni akıllı saatlere de yer veriliyor. Bunlardan biri de Apple Watch Ultra 2.

Teknoloji devi, ilki geçtiğimiz yıl çıkan Apple Watch Ultra’nın ikinci neslini bizlerle buluşturdu. Apple’ın en güçlü, en dayanıklı ve en pahalı Watch modeli olan cihaz, büyük değişiklikler yaşamasa da kayda değer iyileştirmelerle geldi. Peki Apple Watch Ultra 2 ne gibi özelliklere sahip olacak? Fiyatı ne kadar? Gelin bakalım.

Apple Watch Ultra 2 Özellikleri

Tasarım:

Apple Watch Ultra 2, selefine kıyasla çok fazla tasarım değişikliğiyle gelmedi. İlk nesildekine benzer bir şekilde yuvarlatılmış kenarlar ve düz bir ekran tasarımı bizi cihazda karşılıyor. Yine ekstrem koşullara dayanıklı ve açık hava kullanımına uygun gövde dizaynının kullanıldığı görülebiliyor. Ayrıca Apple, dokuzuncu nesil Watch gibi bu cihazda da %99 oranında çevre dostu karbon nötr malzemeler kullanıldığını belirtiyor.

Uygulamalara veya saat özelliklerine ulaşmak gibi birçok işlevi yerine getirmeyi sağlayan özelleştirilebilir eylem butonu saatin yeni versiyonunda da karşımıza çıkıyor. Bu buton ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Ayrıca, iyileştirilmiş fener, 40 metreye kadar dalış,yeni bisiklet özellikleri gibi yenilikleri de saatte görüyoruz.

Şimdiye kadarki en parlak ekran:

İkinci nesil Apple Watch Ultra 2, geçtiğimiz yılki gibi 49 mm’lik boyuta sahip olacak. Ekranın sürekli açık kalmasını sağlayacak Always On Display özelliğini yine göreceğimiz saat, şimdiye kadarki en parlak Apple Watch olacak. Apple, 3000 nit parlaklığın ikinci nesil Apple Watch Ultra'da yer aldığını söylüyor.

İşlemci ve performans:

Apple’ın saatteki en büyük değişiklikleri burada yaptığını söyleyebiliriz. Apple Watch Ultra 2, sekizinci nesil Apple Watch’ta olduğu gibi yepyeni S9 silikon işlemciyle ile gelecek. Bu işlemciyle birlikte hız ve verimlilikte artış yaşanacak. Daha çabuk yükleme süreleri ve pil ömrü göreceğimizi söyleyebiliriz. Hem gece hem de gündüz kullanımına uygun şekilde kendini ayarlayabilen Modular Ultra isimli yeni bir arayüz de cihazda bulunacak.

Apple Watch Ultra 2'de yeni U2 ultra geniş bant çipi göreceğiz. Yeni çip, daha doğru lokasyon tespiti yapmaya olanak tanıyacak. Böylece cihazların, eşyaların veya insanların izlenebildiği Find My (Bul) uygulamasının daha iyi çalışacağını söyleyebiliriz.

Parmaklarınızla Apple Watch Ultra'yı kontrol edebileceksiniz

Apple, Watch 9 ile çift dokunuş ismini verdiği bir özellik tanıtmıştı. Bu özellik, Ultra 2'de de karşımıza çıkacak. Elleriniz dolu olduğunda kullanabileceğiniz bu yenilik, işaret parmağınız ve baş parmağınızı birbirine dokundurduğunuzda belli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bunlar, telefona cevap verme, müzik açıp kapama, alarmı susturma gibi şeyleri içeriyor. Çift dokunma özelliği önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacak.

Batarya

Apple Watch Ultra 2, 36 saat pil ömrü sunacak. Ancak bu süre, cihaz düşük güç modunda kullanıldığında iki katına çıkacak. Apple, düşük güç modunda 72 saatlik pil ömrü görebileceğimizi söylüyor.

Renkli kayışlar

Saat, Alpine Loop, Trail Loop ve Ocean Kordon olarak üç seçenekle sunulacak. İlk ikisinde karbon nötr kayış yer alıyor. Ocean Kordon ise su sporları ve eğlence amaçlı dalışlar için tasarlanmış. Alpine Loop, mavi, indigo ve zeytin yeşili renklere sahip. Trail Loop ise yeşil/gri, mavi/siyah, turuncu/bej ile geliyor. Son olarak Ocean Kordonda mavi, beyaz ve turuncuyu görüyoruz.

watchOS 10:

Apple Watch Ultra 2, geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan watchOS 10 işletim sistemiyle hayat bulacak. Arayüzde önemli tasarım değişiklikleri sağlayacak yeni sistem, widget’lara daha çok öne çıkarırken yeniden tasarlanmış uygulamalarla gelecek. Apple'ın açıklamasına göre watchOS 10, 18 Eylül itibarıyla Watch Series 4 ve sonrası için çıkış yapacak.

Apple Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı

Model Fiyat Apple Watch Ultra 2 (Hücresel+GPS) 39,999 TL

ABD'de 799 dolarlık ücrete sahip Apple Watch Ultra 2, 22 Eylül'den itibaren Türkiye'de siparişe açılıyor. Teslimatların ise 29 Eylül'de başlayacağı bildiriliyor.

Apple'ın Wonderlust etkinliğinde tanıttığı diğer ürünler: