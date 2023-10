Apple, özellikle sektöre bazı özellikleri geç getirmesinden ötürü rakip şirketlerin alay konusu olmaktan kurtulamıyor.

Akıllı telefon dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden Apple, doğal olarak diğer teknoloji devleriyle sürekli rekabet hâlinde. Kullanıcıları kendi sahalarına çekmek isteyen bu devler, kullanıcılara ulaşmak içinse etkili yollardan biri olan reklamları tercih ediyor.

iPhone 15'i piyasaya süren Apple da yine bu yola başvurdu ve diğer şirketlerin odağına oturdu. Biz de iPhone 15'i ve geçmişteki göndermeleri de dahil ederek Apple ile diğer devler arasındaki atışmaları derledik.

RIM, yeni BlackBerry reklamında bir elmayı vurmuştu.

İzleyeceğiniz bu videoda göreceğiniz üzere, bir böğürtlen bir elmayı tam ortasından vuruyor ve elmayı paramparça ediyor. Söz konusu video "Nothing can touch it" yani "Hiçbir şey ona dokunamaz." şeklindeki bir sloganla sona eriyor.

Dikkat edileceği gibi elmayı parçalayan siyah objenin BlackBerry'nin sembolü böğürtlen, üzerinde tek bir yaprak bulunan elmanın da Apple'ın logosu olduğu kolayca anlaşılabilir.

Aynı videonun sonunda ise Apple'ın cevabını görebiliyoruz. Apple, böğürtlenin elmayı ortadan ikiye ayıramadığı ve sadece böğürtlenin dağıldığı bir videoyla buna karşılık vermiş. Videonun sonunda "Simple facts" yani "Basit gerçekler" sloganı var.

Hep teknoloji devleri mi atışacak? Bu sefer de bir 'elma suyu' markasının hedefi Apple oldu.

Danimarka merkezli Carlsberg Group çatısı altındaki Somersby adlı elma suyu markası, Apple‘a gönderme yapan bir reklam filmi yayımladı. Sözde bir Apple satış mağazasında geçen reklamda, mavi tişörtlü Apple satış elemanlarına yeşil tişörtlerle gönderme yapılırken; elma suyundan, "wireless, download, interface" yani "kablosuz, indirme, arayüz" gibi teknoloji terimleri kullanılarak bahsediliyor.

Asus, Apple'ın satış politikalarıyla dalga geçti.

Asus reklamında; yeni ürünün bir önceki modelden hiçbir farkı olmadığını ve sadece fiyatının klavyesinde bazı tuşların eksik olmasıyla birlikte daha pahalı satıldığını (Yeni MacBook ve Apple USB-C Dijital AV Çoklu Bağlantı Noktası Adaptörü'ne gönderme yapılıyor.) söylüyor.

BoomBook’un kahveyle çok iyi gittiğini vurgulayarak da Starbucks’ta MacBook kullananlara gönderme yapıyor. Tüm bu göndermelerin üstüne Apple’ın yüksek fiyatlara satmış olduğu iPhone kılıflarına ve Apple Pencil’a yapılan diğer göndermeler bu reklam filminde yer alıyor.

Samsung, Growing Up adlı Apple göndermeli reklamını tepkiler üzerine kaldırdı.

Samsung’un Kasım 2017 yılında “Growing Up” (Büyümek) başlığıyla yayımladığı reklamda iPhone’ların kulaklık kullanılırken şarj edilememesi ana eleştiri konusu olmuştu. Fakat yeni Galaxy Note ailesinde batarya boyutunu artırarak daha uzun bir batarya performansı sağlamak için kulaklık girişinin kaldırılması da oldukça ironik oldu.

Kullanıcıların bu konuda olumsuz yorumlarıyla karşılaşan şirket, kısa süre içerisinde 2017 yılında yayımladığı “Growing Up” başlıklı reklamını 1,8 milyon abonesi olan Samsung Mobile USA ve 3,8 milyon abonesi olan resmî Samsung YouTube kanalından kaldırdı.

Microsoft, Surface Go reklamıyla Apple’a gönderme yaptı.

Microsoft tarafından yayınlanan Surface Go temalı reklam filmi bir anda tüm dünyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu o reklam filminde küçük bir kız çocuğu, büyükannesi ile beraber bir teknoloji mağazasına giriyor.

Daha sonra reklamdaki küçük kız çocuğu, büyükannesine doğru seslenerek; “Büyükannne, bana iPad alma, 6 yaşında iken güzeldi ama artık 10 yaşındayım. Benim artık büyük hayallerim var, bu yüzden gerçek bir bilgisayara ihtiyacım var.” ifadelerini şarkı söyleyerek anlatıyor, reklam filmi bu esnada son buluyor.

Samsung, On the Fence reklamındaki "Apple'a geç, uyum sağlıyorsun." göndermesiyle bir süre gündemde kaldı.

Daha önce yayımladığı reklamlarda Apple’ın telefonlarında çentik kullanmasını hedef alan Samsung, yeni bir reklam videosu yayımladı. On the Fence isimli reklamda Apple’ın katlanabilir telefon pazarına hâlâ girememiş olmasıyla dalga geçilirken şirketin yeni teknolojilere uyum sağlayamadığı ile ilgili göndermelerde bulunuldu.

Reklam videosunda iPhone kullanıcılarından ve Samsung kullanıcılarından oluşan iki farklı kısım yer alıyor. Apple tarafında yer alan bir kullanıcı, katlanabilir telefonların olmaması nedeniyle Samsung’un tarafına geçmek istiyor. Videodaki diğer iPhone kullanıcıları diğer tarafa geçmek isteyen kişiye karşıya geçmemesini, katlanabilir modellerin Apple’a gelmesini beklemesini söylüyorlar.

Karşıya geçmek isteyen kişi ise “Zaten o tarafta var. Neden bekleyeyim ki?” cevabını veriyor. iPhone kullanıcıları da buna cevap olarak “Bizim yaptığımız şey bu, beklemek.” cevabını veriyor.

Google, rakibini ikna etmek için bir kampanya başlattı: #GetTheMessage

Google, sahibi olduğu Android sistemlerde yıllar önce ''RCS'' olarak adlandırdığı mesajlaşma sistemini kullanıma sundu. RCS, Android kullanıcıları arasında tıpkı Apple'ın iMessage hizmetinde olduğu gibi mesaj atarken multimedya gönderilmesine imkân tanıyordu. Google, Apple'a yıllar boyunca çağrıda bulunup, kendilerinin de bu sisteme geçiş yapmasını istedi. Ancak Apple yönetimi, bu teklife hiçbir zaman olumlu yaklaşmadı.

Israrlı çağrılara rağmen Apple''ı ikna edemeyen Google, rakibini ikna etmek için bir kampanya başlattı. "#GetTheMessage" olarak isimlendirilen bu kampanyada Apple''a göndermeler yapıldı.

Ardından Google, RCS protokolünün tüm kaynak kodlarını Las Vegas'ın orta yerinde yayımladı. Bir billboard üzerinde akıp giden kodlar, Apple'a yeni bir çağrıydı. Apple'ın daha önce RCS sistemini reddetmesinin "kullanıcıların güvenlik endişelerinden" kaynaklandığı iddialarına yanıt vermek isteyen Google, ne kadar şeffaf olduğunu panoya yansıttığı kodlarla kanıtlamaya çalıştı.

Saat dünyasının önemli isimlerinden Timex'ten Apple'a meydan okuyan reklam panosu!

"1.249 cevaplanmamış e-postanız olduğunu görmeden zamanı bilin."

Timex, New York City'deki bir reklam panosuyla tanıtımını yaptığı yeni saat modeliyle dikkat çekti. Reklam kampanyası, görsel ve mesajlar aracılığıyla kullanıcılarına basit bir hatırlatma yapıyor ve yanıtlanmamış e-postaları göz ardı etmeden zamanı öğrenmelerini sağlıyor.

iPhone 15 modellerinde Lightning portundan USB-C portuna geçiş yapılması fazlasıyla dikkat çekti. Bunun sonucunda ise Apple, akıllı telefon dünyasında dalga konusu oldu.

Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia; X (Twitter) hesaplarında Apple’ın USB-C’ye geçişiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Samsung, yaptığı paylaşımda Tim Cook’un USB-C portunu “Bir şey daha!” sloganıyla tanıtması gerektiğini belirtti. Apple ise bunu genellikle büyük bir yenilik yaptığı zaman kullanıyor.

OnePlus da Apple’ın bu geçişine karşılıksız kalmadı. Konuyla ilgili olarak şirket, amiral gemilerinin 8 yıl önce USB-C konektörüne sahip olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımıyla Apple’ın bu porta yeni geçişini dalgaya aldı.

Xiaomi ise farklı olarak kamera çözünürlüğünü bir gönderme yaptı. Paylaşımında 48 megapiksel kameralı ilk cihazının Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı. Ayrıca kamera çözünürlüğünün çekim kalitesini yansıtmadığını ifade etti.

Nokia ise iPhone 15’i Nokia G42 5G ile karşılaştırdı. Şirket; 50 MP kameralı, 6GB RAM’li olmasının yanı sıra iPhone 15’ten daha ucuz olan G42 5G modelini öne çıkardığı bir paylaşım yaptı. Bunun yanı sıra paylaşımda telefonun bataryasına da değindi.

Apple'a yapılan göndermeler bu şekildeydi. Sizce diğer markalar, Apple'a doğru yerden mi gönderme yapıyor, Apple'ın verdiği cevaplar yeterli mi?