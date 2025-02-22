Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Apple, ilk katlanabilir cihazını iPhone ile iPad'e benzer bir şekilde geliştiriyor.

Apple, katlanabilir telefon pazarına adım atmaya hazırlanan son büyük marka ve şirketin bu alandaki ilk ürünü hâlâ merak konusu.

Çin'den gelen yeni bir sızıntıya göre şirketin ilk katlanabilir cihazı ne tam bir iPhone ne de yalnızca bir iPad olacak. Aksine şirketin ilk katlanabilir cihazının her iki ürün gamının da özelliklerini harmanlayan yenilikçi bir hibrit cihaz olacağı düşünülüyor.

iPhone ile iPad'i tek bir üründe harmanlayacak

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'dan gelen iddialara göre Apple’ın ilk katlanabilir cihazı 5.49 inçlik bir harici ekrana ve 7.74 inçlik büyük bir ana ekrana sahip olacak. Bu da onu tipik kare formdaki diğer katlanabilir cihazlardan farklı kılarak, iPhone ile iPad arasında köprü kuran bir ürün hâline getirebilir.

Apple’ın bu yeni cihazda ciddi tasarım iyileştirmeleri yaptığı söyleniyor. Oppo Find N ile karşılaştırılan cihazın daha kısa ama daha kalın bir yapıya sahip olacağı belirtilirken, sızıntılara göre Apple, Samsung'un ürettiği bir ekran kullanacak ve daha önceki iddiaların aksine Flip değil Fold tasarımı tercih edecek.

Son raporlar, Apple’ın ilk katlanabilir cihazının 2026 yılında piyasaya sürülebileceği yönünde olduğu için daha ciddi bir süre beklememiz gerekecek.