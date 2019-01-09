Daha önce Facebook'ta çalışan ve şirketin veri paylaşımı konusundaki politikasının, kötü sonuçlar doğuracağını yıllar öncesinden tespit eden Sandy Parakilas, Apple'a transfer oldu.

Gizlilik ve güvenlik konularındaki tutumuyla Apple’ın, diğer tüm teknoloji şirketlerinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Cupertino merkezli şirket, cihaz güvenliği ve kullanıcı gizliliği konusundaki titizliğini rakiplerine karşı bir taktik olarak kullanırken, kişisel veriler ve güvenlik konusunda endişeleri olan tüketicilerin de takdirini topluyor.

Apple’ın son ‘güvenlik’ hamlesi ise fazlasıyla ses getirecek türden oldu. Şirket, eski bir Facebook çalışanı ve sosyal medya devinin gizlilik politikasına karşı en sert eleştirmenlerden biri olan Sandy Parakilas’ı ürün yöneticisi olarak işe aldı. Apple’ın bu hamlesi, şirketin gizlilik konusundaki kararlılığını açık bir şekilde gösteriyor.

2012 yılında işten ayrılmadan önce Parakilas, 18 ay boyunca Facebook’ta görev yapmıştı. Parakilas’ın bu süreçteki görevi geliştiricilerin Facebook’un gizlilik ve politikalarına uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol etmekti. Çalıştığı süre boyunca üst düzey Facebook yetkililerini veri paylaşım politikalarının negatif sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğu konusunda defalarca uyardı ancak uyarıları pek de ciddiye alınmadı.

Endişelerinin Facebook tarafından ciddiye alınmadığını gören Parakilas, UBER’de çalışmak üzere sosyal medya devindeki görevinden ayrıldı. Geçtiğimiz yıl Cambridge Analytica skandalının patlak vermesiyle birlikte gözler bir kez daha Parakilas’a çevrildi. Zira Parakilas, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Komisyonu’na Facebook’un veri ihlalleri ile ilgili deliller sundu ve şirketin veri paylaşım politikasının sınırların çok ötesinde olduğunu belirtti.