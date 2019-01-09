Apple CEO'sundan 2019 Planları Hakkında Yaptığı Açıklamalar

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Tim Cook, Apple'ın insanlığa en büyük katkısının sağlık hizmetleri olacağını söylerken, 2019 yılı içinde yeni Apple servislerinin hizmete başlayabileceğini müjdeledi.

CNBC’de yayınlanan Mad Money adlı programda Jim Cramer’ın sorularını yanıtlayan Apple CEO’su Tim Cook, iPhone XR satışları ve Apple’ın giyilebilir teknoloji ürünleri hakkında konuşurken aynı zamanda da şirketin gelecekte sunacağı servisler ve sağlık hizmetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Jim Cramer’ın ‘Apple, servislerini nasıl genişletmeyi planlıyor?’ sorusu üzerine, ‘’Belki de şirketin %40’ına kadar.’’ yanıtını veren Cook, bu yıl içinde yeni Apple servislerinin hizmete gireceğini belirtti. Fakat şaşırtıcı olmayan bir şekilde yeni servisler hakkında herhangi bir detay vermekten itinayla kaçındı.

Bazı söylentilere göre Apple, Texture dergi platformunu kullanarak ücretli bir haber aboneliği servisini kullanıma sunacak. Ayrıca yine söylentilere göre Apple, orijinal video içeriği geliştirmeye devam ediyor ve bu içeriğin 2019 yılı içinde lanse edilmesi bekleniyor.

Cook, Apple’ın insanlığa en büyük katkısının ne olduğu ile ilgili soruya ise tereddütsüz bir şekilde sağlık hizmetleri olduğunu söyledi. Apple’ın sağlık hizmetlerine olan ilgisinin büyüdüğünü belirten Cook, gelecekte geriye dönüp baktığımızda Apple’ın insanlığa en büyük katkısının sağlıkla ilgili olduğunu göreceğimizi söyledi.

‘’Bizim işimiz her zaman insanların hayatlarını zenginleştirmek oldu.’’ diyen Cook, Apple Watch ile sağlık hizmetlerine gittikçe daha fazla odaklandıklarını, ResearchKit ve CareKit ile insanların sağlık bilgisi kayıtlarını iPhone’larına taşımanın oldukça önemli bir konu olduğunu belirtti.