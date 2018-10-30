Apple, internet mağazası Apple Store, geçici bir süreliğine kapatıldı. Firma, bugün düzenlenecek olan lansmana hazırlanmaya başladı.

Apple internet mağazasını, bugün New York'ta yapılacak olan tanıtım etkinliği öncesinde geçici olarak kapattı.

Apple geçtiğimiz ay yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Bu ayki etkinlik ise firmanın diğer ürünlerine yönelmiş vaziyette. Sitenin XML kodlarını çok iyi gizleyemediklerinden dolayı bazı ürünleri daha tanıtılmadan öğrenmiş olsak da, hala merak edilen çok şey var.

Apple cephesinde, 2018 yılı sona ermeden önce bazı ürünlerin yenilenmesi bekleniyor. Özellikle de Mac ve iPad Pro modellerinde önemli değişiklikler bekleniyor.

Yeni iPad Pro'nun iPhone X tarzı bir tasarıma ve FaceID destekleyen kamera yapısına sahip olması bekleniyor. Tasarımda Home tuşunun olmayacağı ve daha ince bir çerçeve tercih edileceği düşünülüyor.

MacBook gamında da değişiklikler beklenirken, yeni 12 inçlik MacBookların tanıtılması da bekleniyor. Kulislerde retina ekranlı ucuz bir modelin söylentisi dolanıyor, bu model yenilenmiş MacBook Air olabilir.

Dört yıl on beş gündür güncellenmemiş olan Mac Mini de bu etkinliğin ardından yenilenebilir. Daha iyi bir işlemci ve daha gelişmiş iç donanım bekleyen kullanıcılar, bu isteklerine kavuşabilecek mi, bekleyip göreceğiz.

Etkinlik ABD saati ile 10:00'da, TSİ 17:00'da yapılacak. Apple TV'den yayınlanan etkinliği farklı kanallardan da takip etmek mümkün.