Apple, devlet taleplerini yeni internet sitesi aracılığıyla çok daha kolay erişilebilir hale getirdi.

Apple, iki yılda bir olan şeffaflık raporu için yeni bir site açtı. Bu raporlarda Apple’ın cihazlarına ilişkin tüketici bilgileri için aldığı devlet taleplerinin sayısı ayrıntılı olarak sunuluyor. Halka PDF formatıyla sunulan bu dosyaların amacı ise kullanıcıların bu verilere daha kolay erişebilmesi ve anlayabilmesi. Veriler ülkelere göre alfabetik sıralanmış şekilde sunuluyor ve ülkeye tıkladığınızda verilere ulaşabiliyorsunuz.

Devlet talepleri dört farklı kategori halinde sunuluyor. Dört kategori ise aşağıdaki bölümleri içeriyor:

Cihaz: Devletin bir cihazı tespit edebilmesi için seri numarası ya da IMEI numarası talebi.

Finansal Kimlik: Devletin kredi kartı ya da hediye kartı ile ilgili bilgi talebi.

Hesap: Devletin Apple ID ya da e-posta adresiyle ilgili bilgi talebi.

Acil Durum: Devletin acil durum sayılabilecek bilgiler ile ilgili talebi.

Yılın ilk yarısında ABD devleti, Apple’ın 4.570 cihazından bilgi talep etti. Bu taleplerin 918’i Finansal Kimlik, 2.397 tanesi ise hesap bilgileriyle ilgiliydi. Acil durumlarla ilgili bilgi talepleri ise 145 defa yaşandı. Ancak Apple devletin tüm talep isteklerine karşılık veremedi. Talep edilen cihaz bilgilerin %81’ini karşılayan şirket, finansal kimlik bilgilerinin %84’ünü, hesap bilgilerinin ise %87’sini karşıladı. Acil olduğuna karar verilen durumlardaki bilgilerin ise %89’u devlete sağlandı.

Apple, bu sistemin çalışma prensibini devletin mağdur olan kullanıcılarına yardım amaçlı olduğunu söyleyerek belirtti. Kredi kartında şüpheli bir etkinlik gören ya da telefonunun çalındığını belirten kullanıcıların güvenliği için kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan bilgilerin yalnızca olası bir zararı önlemek için kullanıldığı da açıklamaya eklendi.

Belgelere bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.