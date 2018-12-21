Yeni Jenerasyon iPhone'larda Model Sayısını Azaltılabilir

Analistlerin raporlarına göre, 2019 yılı içersinde gelecek olan iPhone modelleri bu senekine göre biraz daha az sayıda olabilir.

Artık sonuna doğru geldiğimiz 2018 senesine baktığımızda, Apple ürünlerinin çok da iyi yönde bir ilerleme kaydetmediğini söyleyebiliriz. Özellikle Çin ve Almanya içerisinde Apple ürünlerinin satışının yasaklanması sonrasında oldukça zorlanan Apple, Qualcomm'a karşı kaybettiği mahkemelerden dolayı can sıkıcı durumlara düşüyor. Bu gelişmelerin ardından analistlerin raporuna göre Apple, önümüzdeki jenerasyonda 3 iPhone modelinden vazgeçebilir.

Her halükarda, hazırlanan raporlara göre klasik iPhone ürünlerinin yaklaşık olarak 4 milyon satılacağı düşünülürken; iPhone XR'ın 2.5 milyon, iPhone Xs'in 2.5 milyon ve Xs Max'in ise 500.000 civarında satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında süregelen ticaret savaşları devam ettiği sürece durumun sürekli daha da kötüye gideceği düşünülüyor.

Çin'de her ne kadar yasak gelmiş olsa da halihazırda kullanılan iPhone akıllı telefonlar oldukça popüler durumda. Son iPhone serisinde yalnızca Çin içerisinde 7 milyon iPhone ürünü satılmışken, şu an koyulan yasağın doğrudan Apple gelirlerini düşüşe geçireceği aşikar. Ayrıca Apple son dönemlerde dünyanın en değerli firması seçilmişken, bu durumun ABD başkanı Donald Trump üzerinde de bir yük oluşturacağı düşünülüyor.