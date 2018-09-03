Yeni iPhone'ları gösteren bir basın görselinin sızdırılması, tasarımcıları da harekete geçirdi. Aşağıda yer alan konsept iPhone Xs videosu, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gerçeğe en yakın şekilde gösteriyor.

Apple’ın yeni saray mücevherleri iPhone Xs, iPhone Xs+ ve 6.1 inç LCD ekranlı iPhone (muhtemelen iPhone 9), şirketin 12 Eylül tarihinde Steve Jobs Tiyatrosu’nda düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte Apple hayranlarının beğenisine sunulacak.

2018 model iPhone’lara ait ile basın görseli, geçtiğimiz hafta çevrimiçi olarak sızdırıldı. Altın rengi kaplamalı paslanmaz çelik çerçevelere sahip OLED ekranlı iki iPhone modelinin üst üste durduğu görsel, yeni iPhone’ların tasarımları hakkında ciddi ipuçları sağlamıştı.

Güney Koreli tasarımcı Lee Gunho, geçtiğimiz hafta sızdırılan görselden yola çıkarak 2018 model iPhone’lar için bir konsept tasarım videosu hazırladı. İki ayrı 6.5 inç OLED ekranlı iPhone’un gösterildiği video, Apple’ın tasarımını pek de değiştirmediğini gösteriyor.

Apple, ‘s’ yıllarında bir tasarım güncellemesi gerçekleştirmek yerine cihazın performansını ve özelliklerini iyileştirmeye odaklanıyor. Bu nedenle şirket, 2018 model iPhone’larda 2017 model iPhone X’un tasarımını benimsemeye devam edecek.