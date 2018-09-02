Yeni iPhone'ların Tanıtımından 'Gather Round' Duvar Kağıtlar

Apple'ın 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlik davetiyeleri birkaç gün önce tanıtıldı. Davetiyelerin yayınlanmasının ardından, davetiyede kullanılan 'Gather Round' sloganından ilham alan duvar kağıtları ortaya çıktı.

30 Ağustos itibariyle yeni iPhone etkinliğinin basın davetiyelerini göndermeye başlayan Apple, 'Gather Round' sloganına vurgu yaptı. Apple'ın tanıtımda kullandığı bu görsel, hepimizde merak uyandırdı. Şimdi ise gelin hep beraber bu etkinlik için hazırlanan duvar kağıtlarına göz atalım.

iPhone X için tasarlanan duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.

iPhone X için tasarlanan duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.

iPhone X için tasarlanan duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.

iPhone X için tasarlanan duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının iPhone X için tasarlanan versiyonunu buradan, diğer iPhone modelleri için tasarlanan versiyonunu ise buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının iPhone X için tasarlanan versiyonunu buradan, diğer iPhone modelleri için tasarlanan versiyonunu ise buradan indirebilirsiniz.

Duvar kağıdının iPhone X versiyonunu buradan logolu, buradan da logosuz bir şekilde indirebilirsiniz.

4K ve 8K çözünürlük seçenekleri bulunan bu duvar kağıdı da bilgisayarınız için oldukça iyi görünüyor.

Bu da iPad modelleri için olan duvar kağıdı. Eğer sizler de bu duvar kağıdını beğendiyseniz, buradan indirebilirsiniz.

Çeşitli renklere sahip olan bu duvar kağıdı ise 3840*3840 çözünürlüğünde. 4K ekran desteği bulunan duvar kağıdını, kendi cihazınıza uygun bir şekilde ölçeklendirebilirsiniz. "Altı renkli", pembe, mor, mavi, yeşil ve beyaz seçenekleri bulunan duvar kağıtlarını, renk adlarına tıklayarak indirebilirsiniz.