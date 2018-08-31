Apple gizlilik politikası için yeni bir kural getirdi. Son değişikliklere göre artık her uygulama gizlilik politikasını kullanıcılara sunmak zorunda.

Daha önceleri abonelik sistemi kullanan uygulamaların App Store’daki listelerde gizlilik politikasını göstermesi gerekiyordu. Şimdi ise bu kural tüm uygulamalar için geçerli olacak.

Apple, mevcut uygulamaların yeni kuralları takip etmek zorunda olmadığını belirtirken, yalnızca gelecek güncellemelerin gizlilik politikalarını gösteren bir bağlantıya sahip olması gerektiğini söyledi. Buna göre geliştiriciler, gizlilik politikasında uygulamalarının hangi verileri topladığını, nasıl ve hangi yollarla kullanılacağını açıklamalı; veri saklama politikalarını ve kullanıcıların kişisel verilerini nasıl devre dışı bırakıp silebileceklerini ayrıntılarıyla belirtmelidirler.

Apple'ın uygulayacağı bu yeni kurallar 3 Ekim’de yürürlüğe girecek. Apple, aynı zamanda gizlilik politikası kullanmayan uygulamaların App Store’dan kaldırılmayacağını ancak bu tarihten sonra bir güncelleme yayınlamak isterlerse bu politikanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Facebook’un Mart ayında yaşadığı skandaldan ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 25 Mayıs’ta zorunlu hale gelmesinden sonra şirketler arasında güvenlik endişeleri artmıştı. Bu yeni kural ise Apple’ın kullanıcı verilerini nasıl değerlendirdiği ve geliştiricilerden istenen şeffaflık açısından çok önemli görünüyor.